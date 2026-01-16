Головна Світ Політика
«Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Американський сенатор розкритикував Путіна

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Роджер Вікер стверджує, що глава Кремля неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах
«Це найбільший злодій в історії світу, воєнний злочинець, який уже зараз мав би сидіти за ґратами»

Сенатор від Республіканської партії США Роджер Вікер виступив на підтримку України, розкритикувавши російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, протягом останнього року очільник Кремля насміхається з мирного процесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ сенатора.

Вікер наголосив, що найнебезпечніше, що відбувається у світі зараз, – це війна Путіна проти свободи та Заходу в Україні. «Нещодавно він здійснив найбільшу повітряну атаку за весь час війни. Він неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах. Він за мир лише на словах, але його дії свідчать про протилежне», – каже він.

Американський законодавець наголосив, що Україну не можна змушувати відмовлятися від її суверенної території, яку вона нині контролює. Тим часом Путін не повинен досягти за столом переговорів того, чого йому не вдалося досягти на полі бою, де він зазнав серйозних поразок.

Політик додав, що США мають відігравати постійну роль у гарантіях безпеки для України. «Сенат повинен ратифікувати ці гарантії, якщо їх буде узгоджено. А до того часу українцям слід допомагати в боротьбі за їхню свободу», – пояснив він.

Вікер додав, що Путін – це агент КДБ і диктатор на руках якого – десятиліття кровопролиття. «Це найбільший злодій в історії світу, воєнний злочинець, який уже зараз мав би сидіти за ґратами. І, звісно, Путін – брехун. Коли він усміхається американським переговірникам і вдає з себе нашого друга, у нас немає жодних підстав усміхатися йому у відповідь чи довіряти – лише ставитись з обережністю та презирством. Після чотирьох років війни Путін знає, що російська перемога не є неминучою. Все більше американців це бачать і розуміють», – каже законодавець.

Сенатор додав, що очільник Кремля «з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Він провів паралелі з ХАМАСом та пригадав соратників Путіна.

«Цей тиран, який прагне, щоб до нього ставилися як до рівного, має бути відомий за компанією своїх друзів. Куди в пошуках притулку втік сирійський диктатор Башар Асад? До Москви. Ніколасу Мадуро радили тікати з Венесуели, і якби він утік, куди б він подався? Прямо до Москви. І тепер, коли лідер Ірану розмірковує над своїми варіантами, куди б він міг поїхати в разі втечі? Єдине місце — Москва. Ось така компанія у Владіміра Путіна сьогодні», – пояснив він.

Вікер підкреслив, що Путін активно повторює риторику очільника Третього рейху Адольфа Гітлера. «Путін постійно говорить про так зване «визволення» російськомовного населення, яке проживає на Донбасі та в інших регіонах України. Це той самий огидний і абсурдний привід, який Адольф Гітлер використовував для вторгнення в німецькомовні регіони сусідніх країн, зокрема Польщі. Ось ким є Володимир Путін», – підсумував сенатор.

До слова, сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив про необхідність посилення тиску на Росію після розмови з президентом України Володимиром Зеленським та сенатором Річардом Блюменталем.

