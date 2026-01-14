Сенатори США внесли законопроєкт, який забороняє окупувати території НАТО

Американські законодавці занепокоєні останніми заявами Трампа з приводу захоплення Гренландії

Сенатори США висунули законопроєкт, який забороняє американським військовим захоплювати території країн НАТО, включаючи Гренландію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Законопроєкт забороняє Пентагону та Державному департаменту використовувати кошти, виділені Конгресом, для «блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю» над територією держави-члена НАТО.

Документ поданий сенаторкою Джин Шахін, головою комітету Сенату з питань міжнародних відносин, та республіканкою Лізою Мурковскі. Законодавці обох партій висловили занепокоєння з приводу відновлення інтересу президента США Дональда Трампа до встановлення контролю над Гренландією.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Трамп висловив зацікавленість у купівлі Гренландії, заявивши про бажання реалізувати цю угоду «легким шляхом». Президент США аргументував необхідність контролю над островом міркуваннями національної безпеки. За його словами, якщо Сполучені Штати не заволодіють цією територією, її можуть захопити Росія або Китай, а Вашингтон не бажає бачити цих опонентів своїми безпосередніми сусідами.

Також віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав європейських лідерів не ігнорувати наміри Дональда Трампа стосовно Гренландії. Він повідомив, що незабаром держсекретар Марко Рубіо проведе офіційні зустрічі з керівництвом Данії та Гренландії, щоб обговорити майбутній статус острова.

До слова, президент Ради ЄС Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз надаватиме підтримку Гренландії та Данії у разі потреби і не допускатиме порушень міжнародного права, незалежно від місця їх вчинення.