США терміново перекинули авіаносець на Близький Схід

Пентагон готує військові варіанти дій на випадок ескалації з Тегераном

Щонайменше один американський авіаносець розпочав рух у напрямку Близького Сходу, тоді як адміністрація Дональда Трампа оцінює можливість ударів по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

За даними добре поінформованих військових співрозмовників Fox News, наразі невідомо, який саме авіаносець прямує до регіону: це може бути USS Abraham Lincoln, що зараз перебуває у Південнокитайському морі, або один із двох кораблів, які цього тижня вийшли з баз у Норфолку та Сан-Дієго.

Разом із авіаносцем до регіону планують перекинути додаткові сили з повітря, суші та моря. За словами джерел, це робиться для того, щоб президент мав реальні військові опції у разі ухвалення рішення про удари по Ірану. У Пентагоні такі кроки називають процесом «налаштування сил» у регіоні.

Один із високопоставлених військових співрозмовників Fox News наголосив, що потенційна операція не повторюватиме попередні обмежені дії США.

«Якщо президент ухвалить рішення про застосування сили, це буде інша, більш наступальна операція», – заявило джерело.

Водночас американські військові планувальники готують кілька сценаріїв, які залежать від подальших дій іранського керівництва найближчими днями.

За офіційними даними США, нині близько 30 тисяч американських військовослужбовців дислоковані в зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США. Водночас три діючі американські авіаносці перебувають за межами Близького Сходу: USS George Washington – у Японії, USS Abraham Lincoln – у зоні Індо-Тихоокеанського командування, а USS Gerald R. Ford – у зоні Південного командування США. Два додаткові авіаносці біля Норфолка та Сан-Дієго не мають активного бойового розгортання.

Окремо джерела повідомили, що США планують направити до регіону додаткові системи протиракетної оборони для посилення захисту американських баз та Ізраїлю. Йдеться про сучасні засоби перехоплення ракет, однак їхній точний склад і кількість поки що не розкриваються.

Напруження між Вашингтоном і Тегераном різко зросло після масових протестів в Ірані, спричинених внутрішньополітичною кризою та жорстким придушенням демонстрацій з боку влади. У США тривали консультації щодо можливої підтримки протестувальників та посилення тиску на іранський режим.

Зона відповідальності Центрального командування США охоплює Близький Схід, Північно-Східну Африку та частину Південної Азії, включно з такими країнами, як Іран, Ірак, Сирія, Єгипет, Афганістан і Пакистан. Саме в цій зоні розташовані ключові американські військові бази та союзники Вашингтона.