США та Європа погодили проєкт безпекових гарантій для України – NYT

Американські війська не будуть направлені в Україну

Росія участі в переговорах не бере й не демонструє готовності до компромісів

США та європейські союзники узгодили проєкт безпекових гарантій для України, який передбачає посилення Збройних сил України, розміщення європейських військ на українській території та активну роль американської розвідки. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовців, ознайомлених із документами, пише «Главком».

За даними видання, домовленостей було досягнуто під час дводенних переговорів між американськими, європейськими та українськими дипломатами в Берліні. Сторони погодили два документи, які мають стати основою майбутньої угоди про припинення вогню у війні, що триває майже чотири роки.

Водночас, як зазначає NYT, Росія участі в переговорах не бере й не демонструє готовності до компромісів. За словами джерел видання, проєкт гарантій має також переконати Україну погодитися на територіальні поступки та відмовитися від перспективи повноправного членства в НАТО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що сторони досягли «реального й конкретного прогресу» завдяки узгодженій позиції України, США та Європи. Водночас вона визнала, що всеосяжне припинення вогню наразі залишається малоймовірним.

Два документи безпеки

Як пише The New York Times, перший документ містить загальні принципи безпеки, які за своєю логікою наближені до гарантій колективної оборони, подібних до статті 5 НАТО.

Другий документ вже військово-оперативний, який детально описує механізми взаємодії між ЗСУ, США та європейськими партнерами у разі нової агресії з боку Росії. За словами джерел, він містить «дуже конкретні директиви», покликані стримати Москву та забезпечити швидку реакцію союзників.

Документи не були оприлюднені, однак, за даними NYT, кожна країна-партнер уже розуміє свій рівень участі – від обміну розвідданими до розміщення військових підрозділів в Україні.

Армія до 800 тис. і європейські сили

Пріоритетом плану є формування української армії чисельністю близько 800 тис. військових у мирний час із сучасною підготовкою та озброєнням. У разі війни чисельність ЗСУ може зрости майже до 900 тисяч осіб.

Крім того, проєкт передбачає розміщення європейських військових сил на території України – переважно в західних регіонах, далеко від лінії припинення вогню. Вони мають забезпечувати безпеку в повітряному та морському просторі та виконувати стримувальну функцію. Координацію цієї ініціативи здійснюють Франція та Велика Британія в межах «Коаліції охочих».

Роль США

Як зазначає The New York Times, президент США Дональд Трамп заявляє, що американські війська не будуть направлені в Україну. Натомість США відіграватимуть ключову роль у розвідувальному забезпеченні: моніторингу режиму припинення вогню, виявленні підготовки нових атак, перевірці дотримання домовленостей і запобіганні операціям під «фальшивим прапором».

Очікується, що остаточні версії документів будуть підготовлені найближчими днями. Після цього американська сторона передасть їх Росії та продовжить консультації з Україною, зазначає NYT.

Нагадаємо, лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами.