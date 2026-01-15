Сенат США дозволив Трампу самостійно вирішувати, чи вводити війська до Венесуели

Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс

Сенат США заблокував резолюцію, яка мала обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа щодо дій у Венесуелі. Рішення стало можливим після того, як два ключові республіканські сенатори, а саме Джош Хоулі (Міссурі) та Тодд Янг (Індіана) несподівано змінили свою позицію, підтримавши Білий дім. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Це дозволило адміністрації Трампа здобути політичну перемогу: 51 голос «проти» і 50 «за». Вирішальний голос віддав віцепрезидент Джей Ді Венс. Протягом тижня до демократів долучилися п’ятеро республіканців, однак двоє з них: Хоулі та Янг відмовилися від підтримки.

Хоулі пояснив свою зміну рішення тим, що отримав запевнення від адміністрації, що США не мають наміру вводити війська до Венесуели без схвалення Конгресу. Янг також повідомив, що йому достатньо гарантій, отриманих від держсекретаря Марко Рубіо, зокрема обіцянки публічного звітування перед Сенатом у разі будь-яких дій.

Попри це, сенатори Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Ренд Пол залишились на боці демократів, намагаючись просунути резолюцію. Її автор сенатор Тім Кейн (Вірджинія) заявив, що рішення республіканців підірвало повагу до ролі Конгресу у прийнятті рішень щодо воєнної політики.

«Це сигнал: або ми як Конгрес повернемо собі повноваження, або просто скажемо президенту: роби, що хочеш», – заявив Кейн.

Тим часом адміністрація Трампа стверджує, що збройних сил США у Венесуелі немає, і що будь-які майбутні дії відповідатимуть американській Конституції та чинному законодавству.

Нагадаємо, за інформацією The Wall Street Journal, у Венесуелі розгортається драматичне суперництво за увагу Дональда Трампа. Поки Білий дім готується до масштабного переформатування країни – від зміни влади до повного контролю над нафтовим сектором, – лідерка опозиції Марія Коріна Мачадо та виконувачка обов’язків президента Делсі Родрігес намагаються стати головними партнерами Вашингтона

До слова, адміністрація Дональда Трампа, окрім контролю над нафтовими родовищами Венесуели, виявляє значний інтерес до покладів металів та рідкоземельних елементів країни. Як повідомляє CNN, ці ресурси мають стратегічне значення для національної безпеки США, проте їх видобуток може стати набагато складнішим викликом, ніж робота з нафтою.