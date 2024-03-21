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Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Скандал у Раді. Охоронці Порошенка штовхали нардепку, яка ставила йому незручні питання
Народна депутатка намагалась отримати коментар від Петра Порошенка
скріншот з відео

У Верховній Раді посварились нардепи від «Слуги Народу» та «Європейської Солідарності»

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко вилаявся на адресу народної депутатки від «Слуги Народу» Василевської-Смаглюк. Як повідомляє політикиня, це сталося після оголошення перерви у засіданні Верховної Ради.

«Після оголошення перерви в засіданні за ініціативою Євросолідарності та Голосу на пів години, коли перерва затягнулася на більше, ніж годину, зайшла в малу залу засідань запитати в чому справа, чому ми не голосуємо надважливі законопроекти», – написала Василевська-Смаглюк.

На це колишній президент, за словами депутатки, зробив їй зауваження, порадивши знизити тон.

«Я попросила його не робити мені зауважень і сіла навпроти взяти участь в дискусії і зрозуміти, чому опозиційні лідери не повертаються до зали голосувати. Наприкінці зустрічі, виходячи з зали, Петро Олексійович Порошенко при багаточисельних свідках заявив, що «від мене смердить», – переказує Василевська-Смаглюк.

У відповідь на це депутатка зауважила, що це занадто низько для колишнього президента казати подібне будь-якій особі, в тому числі і колезі по парламенту.

Та коли вона включила камеру і попросила повторити, Порошенко порекомендував їй звернутися до лікаря, а його охорона грубо відштовхнула жінку. Це зафіксовано на відео.

«Мабуть, Петру Олексійовичу кортить в Угорщину до Орбана за своїми дивідендами та до синів, які ухиляються від служби в Збройних силах України. Тому, він настільки збуджений, що, використовуючи риторику нижче плінтуса, ображає народних обранців, а його охорона блокує їхнє пересування до зали засідань», – резюмує народна депутатка.

Скріншот допису Ольги Василевської-Смаглюк
Скріншот допису Ольги Василевської-Смаглюк

Василевська-Смаглюк додала, що після цього, Порошенко залишив приміщення Верховної Ради замість голосування за надважливі законопроєкти. 

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Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Ольга Василевська-Смаглюк охорона

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