Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками
Митники виявили сирійця під час перевірки вантажівки на сканері
На Буковині на пункті пропуску «Порубне – Сірет» працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.
За інформацією відомства, фура прямувала з Туреччини в Україну. Під час звичайного огляду чоловіка не помітили, однак під час перевірки вантажівки на сканері на моніторі комп’ютера показало силует, схожий на людину.
Коли митники з прикордонниками зазирнула в авто, то у вантажному відділенні серед підгузків виявили чоловіка, ймовірно, громадянина Сирії. Прикордонники з’ясовують, з якою метою він намагався потрапити в Україну. «Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії, відповідно до своєї компетенції», – йдеться у дописі.
До слова, прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні.
За словами заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Дениса Лисенка, запитів на незаконний перетин кордону побільшало, тож ця «послуга» з кожним роком дорожчає. Нині вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску варіюється від $10 до $20 тис. з людини.
