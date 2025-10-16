Головна Країна Події в Україні
Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками
Фура з підгузками прямувала з Туреччини в Україну
фото: Facebook/Державна митна служба України

Митники виявили сирійця під час перевірки вантажівки на сканері

На Буковині на пункті пропуску «Порубне – Сірет» працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

За інформацією відомства, фура прямувала з Туреччини в Україну. Під час звичайного огляду чоловіка не помітили, однак під час перевірки вантажівки на сканері на моніторі комп’ютера показало силует, схожий на людину.

Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками фото 1
Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками фото 2
Працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками
Працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками
фото: Facebook/Державна митна служба України

Коли митники з прикордонниками зазирнула в авто, то у вантажному відділенні серед підгузків виявили чоловіка, ймовірно, громадянина Сирії. Прикордонники з’ясовують, з якою метою він намагався потрапити в Україну. «Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії, відповідно до своєї компетенції», – йдеться у дописі.

До слова, прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні.

За словами заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Дениса Лисенка, запитів на незаконний перетин кордону побільшало, тож ця «послуга» з кожним роком дорожчає. Нині вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску варіюється від $10 до $20 тис. з людини.

Теги: іноземці Держприкордонслужба митниця

