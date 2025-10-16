Іноземець намагався потрапити в Україну, сховавшись у вантажівці з підгузками

Фура з підгузками прямувала з Туреччини в Україну

Митники виявили сирійця під час перевірки вантажівки на сканері

На Буковині на пункті пропуску «Порубне – Сірет» працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

За інформацією відомства, фура прямувала з Туреччини в Україну. Під час звичайного огляду чоловіка не помітили, однак під час перевірки вантажівки на сканері на моніторі комп’ютера показало силует, схожий на людину.

Працівники митниці виявили чоловіка всередині вантажівки, переповненої підгузками фото: Facebook/Державна митна служба України

Коли митники з прикордонниками зазирнула в авто, то у вантажному відділенні серед підгузків виявили чоловіка, ймовірно, громадянина Сирії. Прикордонники з’ясовують, з якою метою він намагався потрапити в Україну. «Наразі представники Державної прикордонної служби проводять подальші дії, відповідно до своєї компетенції», – йдеться у дописі.

До слова, прикордонники зупинили Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного із закарпатських монастирів. Під час огляду в автомобілі було знайдено 41-річного жителя Сумщини, який заховався під рясами на задньому сидінні.

За словами заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Дениса Лисенка, запитів на незаконний перетин кордону побільшало, тож ця «послуга» з кожним роком дорожчає. Нині вартість незаконного виїзду з України поза офіційними пунктами пропуску варіюється від $10 до $20 тис. з людини.