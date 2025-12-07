Зеленський відвідає Рим для зустрічі з Мелоні: названо дату

Зустріч з Мелоні відбудеться після візиту Зеленського до Лондону

Президент України Володимир Зеленський запланував візит до Риму у вівторок, 9 грудня для зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Il Messaggero.

Це рішення було ухвалене після телефонної розмови між українським лідером та італійським прем'єр-міністром, що відбулася вранці 7 грудня. Джерела в уряді Італії підтвердили цю інформацію виданню Il Messaggero.

Зустріч з Мелоні відбудеться після візиту Зеленського до Лондону, де український лідер зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джорджею Мелоні. Лідери обговорили результати спілкування з американською стороною та наявні перспективи й виклики. Президент зазначив: ще потрібно попрацювати всім разом, щоб Росія реально пішла на закінчення війни.

Також Джорджа Мелоні зазначила, що Італія підтримає українську енергетичну інфраструктуру необхідним обладнанням. Генератори, що надали італійські компанії, відправлять до України найближчими днями. Володимир Зеленський подякував за допомогу й солідарність із українцями.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив про рішення країни призупинити свою участь у програмі НАТО, що передбачає спільне придбання американського озброєння для поставок в Україну. Цей крок він пояснив пріоритетом мирних переговорів.