Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Італія виділяє €30 млн на новий корпус дитячої лікарні в Одещині
Україна та Італія підписали угоду про кредит на будівництво дитячої лікарні
фото: Олег Кіперман

Новий корпус дитячої лікарні на Одещині з’явиться завдяки італійському кредиту

Україна та Італія підписали угоду про безвідсотковий кредит у 30 мільйонів євро на будівництво нового сучасного корпусу обласної дитячої лікарні на Одещині. Фінансування передбачає оновлення інфраструктури та оснащення медзакладу сучасним обладнанням. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Майже два роки тому на одній з робочих зустрічей Україна та Італія вперше обговорили ідею будівництва нового корпусу дитячої обласної лікарні.

Кіпер розповів, що відбувалося багато зустрічей різного рівня та перемовини з надзвичайним і повноважним послом Італійської Республіки в Україні Карло Формозою, технічні візити італійських експертів до медзакладу, підготовка проєктної заявки.

«4 грудня - Київ. Україна та Італія підписали угоду про виділення безвідсоткового кредиту у 30 мільйонів євро на будівництво нового сучасного лікувального корпусу», – зазначив він.

За його словами, партнери детально вивчили наявні умови, побачили потреби та масштаб майбутнього проєкту.

«Багато місяців спільної роботи, узгоджень та консультацій. Покрокова підготовка до ухвалення рішення. Шлях, який почався з діалогу, і завершився рішенням, що змінить майбутнє дитячої медицини на Одещині», – додав Кіпер.

Нагадаємо, що Італія виділить понад €42 млн на відновлення та модернізацію інфраструктури в Україні, значна частина яких буде спрямована на Одеську область. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба за підсумками Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі. 

Теги: кредит міністр діти Одеса Італія будівництво лікарня фінансування Україна

