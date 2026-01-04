Головна Країна Події в Україні
Стало відомо, хто виконуватиме обов'язки голови Державної прикордонної служби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
фото: dpsu.gov.ua

Президент призначив тимчасового очільника своїм указом

Виконувати обов’язки голови Державної прикордонної служби тимчасово буде Валерій Вавринюк. Як інформує «Главком», відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Генерал-майор Валерій Вавринюк був першим заступником колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеко, котрий отримав нову посаду.

Він народився 14 липня 1975 року в м. Хмельницький. Учасник бойових дій на сході України.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції».

Нагадаємо, колишнього очільника Держприкордонслужби Сергія Дейнеку призначено радником міністра внутрішніх справ України. 

Держприкордонслужба була під керівництвом Сергія Дейнека протягом більш ніж шість років. 2 січня президент Володимир Зеленський повідомив про зміну очільника ДПСУ.

Крім того, Зеленський призначив очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова главою Офісу президента України. 

Натомість керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко очолить Головне управління розвідки України.

Теги: Держприкордонслужба кадрові зміни Володимир Зеленський президент

