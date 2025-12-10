Мелоні вмовляла Зеленського піти на ‎болючі поступки для припинення війни

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що мир в Україні має бути досягнутий під американським лідерством, а не європейським

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським наполягала на необхідності «певних болючих поступок» з українського боку для завершення війни. Водночас, як повідомляє Corriere della Sera, український лідер звернувся до неї з проханням допомогти пом'якшити позицію Дональда Трампа, передає «Главком».

Журналісти підсумували суть 90-хвилинної відвертої дискусії як заклик Мелоні: «Зважте на те, що вам, можливо, доведеться піти на певні болісні поступки».

Зазначається, що переговори відбувалися з певними труднощами. Італійський уряд підтримує прагнення США до швидких переговорів, а команда Мелоні вважає, що позиції уряду Зеленського були ослаблені нещодавнім антикорупційним скандалом. Лідерка Італії також висловила переконання, що мир в Україні має бути досягнутий під американським, а не європейським лідерством.

Видання також окреслило перелік пріоритетів Києва, які міністр закордонних справ Андрій Сибіга представив у Римі. Україна, зокрема, прагне активної участі Італії у таких напрямках, як використання заморожених російських активів на користь Києва, приєднання до програми PURL, за якою європейські країни закуповують американське озброєння для України та перенаправлення частини коштів (близько $15 млрд) із програми «Європейська безпека» – ресурси, призначені для зміцнення армій країн-членів. Наразі Італія є однією з 4 із 19 країн, які не планують використовувати частину цих ресурсів на військову підтримку України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час візиту до Риму.

Під час зустрічі політики обговорили ключові аспекти дипломатичної ситуації, зокрема шляхи наближення миру та координація зусиль у дипломатичному процесі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Він зустрівся з Папою Римським, розмова відбулася в резиденції понтифіка Кастель-Ґандольфо.

Під час бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Папа Римський наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Папа Лев XIV вдруге прийняв президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.

До слова, президент України Володимир Зеленський увійшов до списку 28 найвпливовіших людей Європи за версією Politico. У рейтингу він посів 14-те місце.