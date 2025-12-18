Головна Одеса Новини
На Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску з Молдовою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
На Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску з Молдовою
фото: ДПСУ/Telegram

ДПСУ: Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки

Унаслідок авіаційної атаки РФ на Одещині рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«Унаслідок атаки Російської Федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою Одеса-Рені. Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, тимчасово перекрито рух транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) у межах населеного пункту Маяки. За даними місцевих видань, перекрито трасу через ліквідацію наслідків ворожого влучення та проведення невідкладних слідчих та рятувальних робіт.

Також 18 грудня в Одеському районі ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався мостом. Внаслідок обстрілу загинула жінка, троє дітей постраждали.

Нагадаємо, що вночі 18 грудня російські окупанти вдарили безпілотниками по Одещині. За інформацією Кіпера, внаслідок чергового обстрілу Одеського району ворожими безпілотниками зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. За останніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали семеро людей. 

