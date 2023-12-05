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Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді

Дарина Семеняк, Рух «Чесно»
glavcom.ua
Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Більше інформації про фігурантів дайджесту шукайте на платформі «ПолітХаб»
колаж: рух «Чесно»

Найбільше читали про Маріанну Буданову – дружину керівника Головного управління розвідки, яку отруїли важкими металами

Українці прискіпливо стежать за медійними скандалами і хочуть знати більше про їх фігурантів. Громадяни шукають на «ПолітХабі» деталі про нардепів-корупціонерів, про тих, кого, ймовірно, отруїли спецслужби, а також переглядають інформацію про зрадників та військових експертів. Серед найпопулярніших – дружина Буданова, скандальні нардепи від «Слуги народу», Фаріон та Крат.

Найбільше читали про Маріанну Буданову – дружину керівника Головного управління розвідки, яку отруїли важкими металами. Факт отруєння підтвердили у ГУР. Раніше вона балотувалась до Київради від УДАРу і була радницею Кличка на громадських засадах.

Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді фото 1

Чимало людей переглянули профіль Мар’яни Безуглої, нардепки від «Слуги народу». У листопаді Безугла активно критикувала Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та заявила, що він має піти у відставку через відсутність плану на наступний рік. Такі заяви спровокували обурення громадськості та військових, а нардепи ініціювали відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Третє місце за кількістю переглядів належить Андрію Одарченку – нардепу від «Слуги народу», якому в кінці листопада НАБУ та САП оголосили про підозру в підкупі голови Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури.

За даними слідства, нардеп планував отримати кошти з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт університету, в якому раніше був ректором. Він встиг передати 10 тисяч доларів хабаря у криптовалюті. Слідчі встановили, що Одарченко сумнівався у здатності ЗСУ втримати Харків від наступу РФ, а також висловлював сумніви щодо доцільності повернення окупованих територій.

У листопаді НАБУ викрило нардепа-мажоритарника Сергія Лабазюка на спробі підкупу ТОП-посадовців із Мінвідновлення. За даними слідства, нардеп хотів отримати для своєї компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 млрд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3–5% від вартості кожного підряду. Вищий антикорсуд відправив Лабазюка в СІЗО, а згодом випустив під заставу 40 млн гривень.

Депутат Рівненської облради Віталій Сухович отримав підозру від ДБР щодо незаконного збагачення. У депутата виявили незадекларовані статки на мільйони доларів, а також три елітні автомобілі та коштовності. Як стверджують правоохоронці, свої статки Сухович отримав на посаді заступника Рівненського облуправління лісового та мисливського господарства. Ще у 2020 році рівненські журналісти з’ясували, що Сухович приховував статки у деклараціях.

Андрій Ніколаєнко, нардеп від «Батьківщини», потрапив у список, бо медіа активно висвітлювали ДТП за його участі. Ніколаєнко збив насмерть 18-річну дівчину. Слідчі припускають, що нардеп суттєво перевищив швидкість. Ніколаєнко запевняв, що був за кермом тверезим і не порушував правил.

Чимало переглядів у профіля Романа Світана, одного із провідних військових експертів у ЗМІ. У листопаді він аналізував бойові дії під Авдіївкою та коментував ситуацію на лівому березі Дніпра. Світан колишній військовополонений, полковник запасу ЗСУ. У 2014 році невдало балотувався у Верховну Раду як самовисуванець.

Ірина Фаріон втрапила у скандал через різку критику російськомовних військових. Вона додала, що не вважає українцями захисників із полку «Азов» і 3-ї штурмової бригади, які розмовляють російською. Це не єдиний скандал – через кілька днів Фаріон опублікувала скриншот листа із персональними даними студента з окупованого Криму, до якого після цього прийшли російські силовики. У підсумку Фаріон звільнили зі «Львівської політехніки», а СБУ відкрила кримінальне провадження.

Громадяни також цікавились Ірмою Крат, яка запропонувала взяти на поруки олігарха Ігоря Коломойського. Суд призначив Коломойському арешт у справі про шахрайство, вона ж просила пом’якшити запобіжний захід.

Владислава Байчаса призначили виконувачем обовʼязків міського голови Борисполя, після того як мер долучився до ЗСУ. Тут не обійшлося без скандалу – колишній заступник мера звинувачує Байчаса в «самозахопленні влади». Важливо додати, що Байчас – колишній член Партії регіонів та фігурант антикорупційних розслідувань. Ще у 2016 році журналісти встановили, що на Байчаса та його найближчих родичів зареєстровані гектари землі на Київщині.

Більше інформації про фігурантів дайджесту шукайте на платформі «ПолітХаб» від Руху «Чесно». ​​

Теги: розслідування скандал українці партії арешт шахрайство

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