На Одещині викрито псевдопредставників ТЦК, які вимагали по $20 тис. з ухилянтів

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

У разі відмови платити рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою

Головне управління внутрішньої безпеки СБУ спільно з Національною поліцією нейтралізувало злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і «вибивали» гроші з потенційних призовників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«За різні суми «відкупу» фігуранти обіцяли потерпілим не притягувати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації. Для «переконливості» зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що у разі відмови платити – рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

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Задокументовано факт вимагання учасниками банди 20 тис. дол. з місцевого жителя.

Наразі зловмисників затримано. Їх взято під варту і повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше псевдополіцейський зі спільницею вимагали $50 тис. за захист від в’язниці.