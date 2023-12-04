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Розвідка повідомила про стан отруєної дружини Буданова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка повідомила про стан отруєної дружини Буданова
Зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України
колаж: glavcom.ua

У подальшому буде продовжений медичний нагляд і регулярні обстеження 

Дружина глави Головного управління розвідки Міноборони України Маріанна Буданова та офіцери розвідки, які були отруєні, наразі пройшли лікування в українській клініці. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

«Стан здоров'я зараз задовільний пройдений курс лікування в українській клініці і завдяки, тому що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів», – йдеться у заяві.

За словами Юсова, зараз все добре, але в подальшому буде продовжений медичний нагляд, регулярні обстеження і це тривалий процес. «Це складні такі випадки і потребують постійного спостереження, сподіваємося що нічого не загрожує», – додав Юсов.

Також Юсов повідомив, що зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України і цим питанням ретельно займаються спеціалісти.

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк повідомив, що під час проведення аналізу Будановій були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть.

Читайте також: The New York Times про отруєння Буданової: Агенти РФ ближче до української влади, ніж вважалося
Теги: отруєння розслідування дружина Кирило Буданов

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