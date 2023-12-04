Розвідка повідомила про стан отруєної дружини Буданова

У подальшому буде продовжений медичний нагляд і регулярні обстеження

Дружина глави Головного управління розвідки Міноборони України Маріанна Буданова та офіцери розвідки, які були отруєні, наразі пройшли лікування в українській клініці. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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«Стан здоров'я зараз задовільний пройдений курс лікування в українській клініці і завдяки, тому що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів», – йдеться у заяві.

За словами Юсова, зараз все добре, але в подальшому буде продовжений медичний нагляд, регулярні обстеження і це тривалий процес. «Це складні такі випадки і потребують постійного спостереження, сподіваємося що нічого не загрожує», – додав Юсов.

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Також Юсов повідомив, що зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України і цим питанням ретельно займаються спеціалісти.

Нагадаємо, дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли. Жінка перебуває у лікарні. Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували. Крім того, отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників ГУР.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна наразі проживає разом з ним у його робочому кабінеті.

Також генерал-лейтенант, голова Служби зовнішньої розвідки у 2020−2021 роках, начальник ГУР у 2015−2016 роках Валерій Кондратюк повідомив, що під час проведення аналізу Будановій були виявлені такі метали, як миш’як і ртуть.