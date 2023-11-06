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Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: ДБР повідомило про підозру нардепу Ніколаєнку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: ДБР повідомило про підозру нардепу Ніколаєнку
Народний депутат Ніколаєнко збив на смерть 18-річну дівчину
фото з відкритих джерел

18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, який вчинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району 3 листопада. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Як зазначається, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів правил дорожнього руху рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.       

«Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років», - йдеться у повідомленні.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 листопада, народний депутат Андрій Ніколаєнко за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину. 

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Теги: депутат смерть прокурор автомобіль аварія Андрій Ніколаєнко

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