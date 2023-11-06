Смертельна аварія на трасі Київ-Чоп: ДБР повідомило про підозру нардепу Ніколаєнку

18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України, який вчинив смертельну ДТП на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка Житомирського району 3 листопада. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Як зазначається, автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Встановлено, що народний депутат України всупереч вимогам пунктів правил дорожнього руху рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

18-річна дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

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«Народному депутату України повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років», - йдеться у повідомленні.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, 3 листопада, народний депутат Андрій Ніколаєнко за кермом автомобіля Mercedes-Benz GLE на Житомирщині збив на смерть 18-річну дівчину.