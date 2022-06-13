Скільки українців загинули від обстрілів «зелених коридорів»: Клименко назвав сумну цифру

За офіційними даними, внаслідок обстрілів «зелених коридорів» загинуло п’ятеро дітей

Поліція України зафіксувала понад півсотні фактів ворожих обстрілів евакуаційних маршрутів мирних українців. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Клименка, під час обстрілів «зелених коридорів» загинули понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. Водночас він додав, що ці дані не є точними.

«У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування «зелених коридорів». Процесуально зафіксовано понад півсотні обстрілів евакуаційних напрямків руху», – розповів глава Нацполіції.

Нагадаємо, раніше голова Сєвєродонецької державної адміністрації (РДА) Роман Власенко розповів про цинічні методи, до яких вдаються росіяни, аби пограбувати житло мешканців міста. Окупанти кажуть людям, що вивозять їх у безпеку. Тиждень-два не відпускають людей додому, а у цей час грабують їхнє житло.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні на території заводу «Азот» у Сєвєродонецьку залишаються приблизно 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей.

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