Яких збитків Нацполіції завдали росіяни: Клименко назвав цифри

Нацполіція уже працює над відновленням своїх адміністративних будівель

Внаслідок війни Національна поліція втратила понад 350 своїх адміністративних будівель. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко у інтерв’ю «Українським новинам».

За словами очільника Нацполіції, це приблизно 10% всіх будівель, які використовує правоохоронне відомство.

«Ми втратили на сьогодні більше 350 адміністративних будівель Нацполіції. Це ті будівлі, які залишились на тимчасово окупованій території, багато будівель було знищено ворогом. Також ми втратили більше 1200 одиниць автотранспорту. Здебільшого цей транспорт був розбитий або розстріляний», – сказав він.

Клименко зазначив, що Нацполіція намагається відновити пошкоджені будівлі, де це можливо. Також відкриваються будівлі, які Нацполіція використовуватиме тимчасово.

«В Київській області ми почали з Бородянки, відкриваємо нові будівлі, де поліція буде тимчасово працювати. Вже є план відбудови. Власне, відбудова – це гучно сказано, тому що фактично заново будемо будувати. Наприклад, будівля в Макарові знищена повністю. Будівля в Бородянці також. На 70% розбита будівля в Ірпені. І так по всій Україні. Нам треба докласти багато зусиль. Багато ми вже зробили для того, щоб поліція запрацювала на звільнених територіях. Ми не чекали довго», – сказав голова Нацполіції.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що прямі збитки України від розв'язаної Росією війни вже перевищують 600 мільярдів доларів. За словами голови Офісу президента, станом на сьогодні Україна внаслідок війни втратила 35% ВВП, сотні об’єктів промисловості.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав джерела фінансування для відбудови країни. За його словами, зруйноване житло планується відбудувати коштом конфіскованих активів РФ та іноземних донорів.

У свою чергу, МВФ готує масштабну відбудову України: стало відомо, хто братиме участь у проєкті.

Також Офіс президента обіцяє повністю відбудувати кожне українське місто до останнього камінчика.