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    «Слуга народу» пояснила, чому канали Медведчука не заблокували 1,5 року тому

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    <span>В Україні заблокували телеканали NewsOne, ZIK та &laquo;112 Україна&raquo;</span> - «Слуга народу» пояснила, чому канали Медведчука не заблокували 1,5 року тому
    В Україні заблокували телеканали NewsOne, ZIK та «112 Україна»

    Представниця «слуг» підкреслила, що йдеться саме про національну безпеку, а не про політику

    Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила, чому телеканали NewsOne, Zік та «112 Україна» працювали останні півтора року, попри те, що вони займалися пропагандою, яка була в інтересах Росії.

    «Їх не закривали, тому що це рішення – не про політику, це про національну безпеку. Претензії не до позиції телеканалів як мовників, а саме до того, що через них створювалися небезпечні загрози для нашої національної безпеки, і це зафіксовано Службою безпеки. Відповідно, є законні підстави для рішення про санкції», - написала депутатка у соцмережах.

    «Фінансувати свої юридичні особи з держави-агресора та ще й з використанням схем на тимчасово окупованій території – це саме та законна підстава для санкцій, яку кожна цивілізована держава не проігнорувала би. Усе написано у чинному законі України «Про санкції», - додала Кравчук.

    Представниця «слуг» підкреслила, що це рішення – саме про національну безпеку. І саме заради свободи слова, «щоб її не спотворювали і не затіняли фейками заради вигоди ворожої пропаганди».

    Раніше очільник МВС Арсен Аваков прокоментував закриття телеканалів МедведчукаВін наголосив, що в основу рішення лягли матеріали від Служби безпеки - вони є цілком достатніми та вичерпними.

    Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. За словами очільника відомства, рекомендація щодо запровадження санкцій належить Верховній Раді та СБУ.

    Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK нардепа Тараса Козака.  Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

    Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого. 

    Колишній президент України Петро Порошенко підтримав рішення РНБО як таке, що направлене на захист України.  

    Читайте також: Перерваний політ Медведчука. Блокування каналів – не найблючіший удар по куму Путіна?

    Теги: Росія Віктор Медведчук МВС телебачення СБУ РНБО санкції пропаганда Євгенія Кравчук
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