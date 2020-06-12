Індія випередила Британію за кількістю хворих на коронавірус



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В Індії зафіксовано 298 283 хворих на коронавірус, водночас у Британії виявлено 291 409 інфікованих

Стрибок захворюваності в Індії пов’язують із рішенням уряду відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після двох місяців карантину

Індія випередила Велику Британію за кількістю підтверджених випадків Covid-19, водночас рівень смертності в азійській державі залишається значно нижчим.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

Як зазначається, в Індії зафіксовано 298 283 хворих на коронавірус. Кількість летальних випадків становить 8501, одужали 147 195 пацієнтів.

Водночас у Британії виявлено 291 409 інфікованих, померли 41 279 осіб.

Такий стрибок захворюваності в Індії пов’язують із рішенням уряду відкрити ресторани, торгові центри та культові споруди після двох місяців карантину.

Загалом у світовій статистиці зараження коронавірусом Індія посідає четверте місце, Британія – п’яте. Очолюють список, як і раніше, США. Там на Covid-19 захворіли 2 089 825 осіб, померли – 116 035.

До слова, наприкінці травня ЗМІ повідомили, що в Індії мавпи викрали зразки крові з коронавірусом. Зазначається, що мавпи атакували лаборанта в місті Мірут, штат Уттар-Прадеш. Зграя тварин вдерлася до коледжу, напала на чоловіка та забрала зразки крові.

Коронавірус в Україні

Всього 29070

Хворіють 15075

Одужали 13141

Померли 854

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Станом на ранок 12 червня в Україні інфікувались коронавірусом ще 683 людини. Таким чином другий день поспіль в країні майже 700 нових випадків коронавірусу. Взагалі, за весь час пандемії заразились 29 753 людини. За минулу добу померли ще 16 людей і в той же день одужали ще 426 людей.