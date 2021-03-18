Смертельна пожежа в Запоріжжі: директора лікарні відсторонили від роботи

Внаслідок пожежі в інфекційній лікарні в Запоріжжі загинули четверо людей

Провести службове розслідування з відстороненням лікарні запропонував голова Запорізької ОДА

Запорізька облрада схвалили проведення службового розслідування щодо пожежі в «Запорізькій обласній інфекційній лікарні» та її директора Володимира Шинкаренка.

Відповідне рішення схвалили 18 березня, повідомляє «Укрінформ»

Відтак, провести службове розслідування з відстороненням директора КНП «Запорізька обласна інфекційна лікарня» Володимира Шинкаренка, де сталася пожежа, у результаті якої загинуло чотири особи, запропонував голова Запорізької ОДА.

Зазначається, депутати від різних політичних партій говорили про те, що дійсно не розуміють, навіщо відсторонювати лікаря та проводити службове розслідування. Додаючи, що розслідуванням мають займатись правоохоронці. У роботі сесії оголосили перерву, щоби депутати мали можливість порадитись і прийняти рішення.

У результаті за відсторонення проголосували 45 депутатів, ще п’ятеро – проти, п’ятеро – утримались. Всього до обласної ради обрано 84 депутати.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.