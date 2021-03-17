Споруду Одеського згорілого коледжу прийняла на баланс міська рада

Прибутковий Будинок Асвадурова є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення

Споруда Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на розі вулиць Пушкінська, 37 та Троїцька, 25, перейшла з державної у комунальну власність

Відповідне рішення прийняли на сесії депутати Одеської міської ради, передає Depo.Одеса.

Прибутковий Будинок Асвадурова є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення. Внаслідок пожежі будівля перебуває в аварійному стані та потребує подальшої консервації. Ситуація погіршується тим, що вплив низьких температур пришвидшив процеси її руйнування. Проте щодо того, хто повинен займатися реконструкцією будівлі, вже другий рік точаться суперечки.

Головними користувачами будівлі є Міністерство освіти України й Національна академія наук України. Проте вони ніяк не могли домовитися. МОН вважає, що Академія наук повинна передати будівлю їм, а вони, своєю чергою – місту. Але в цьому випадку НАН вимагає відшкодування 6000 квадратних метрів.

Врешті Міністерство науки та освіти України вирішили передати будівлю у комунальну власність, а отже на баланс міської ради. Депутати на сесії підтримали це рішення й згодились прийняти будинок на безоплатній основі.

Депутат Роман Сеник зазначив, що якщо й погоджуватись приймати будівлю на баланс міста, то лише зі збереженням цільового призначення – навчально-виховного закладу. Адже будинок перебуває в аварійному стані й не факт, що відновити його справді вдасться. А в разі, якщо коледж доведеться зносити, то збереження цільового призначення убезпечить від побудови на його місці чергової висотки. Сеника підтримали й інші депутати.

Зазначимо, будівля в центрі міста перешкоджає проїзду. Окрім консервації будівлі потрібно розв’язати питання з охороною території коледжу, оскільки з першого січня 2021 року договір про надання охоронних послуг припинено, територія залишиться відкритою, що може створити додаткову небезпечну ситуацію