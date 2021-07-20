Вакцинація потрібна! Британія переживає нову хвилю, але свіжа статистика вражає

У Великобританії повністю щеплено 54% всього населення

У Британії, де зараз лютує третя хвиля коронавірусу, смертність від хвороби доволі низька порівняно з попередніми хвилями. Така статистика – завдяки вакцинації, адже у Великобританії повністю щеплено 54% всього населення. Про це на сторінці у Facebook написав блогер Роман Шрайк.

«Коли я чую «навіщо вам ця вакцинація, адже люди все одно хворіють?», я хочу вдарити генія по голові, але вважаю, що ефективніше показати ці картинки», – написав блогер і для доказу надав статистику перебігу коронавірусу в Великобританії у графіках. «Це Британія. Це вже третя хвиля ковіду. Висока – подивіться на кількість випадків на верхньому фото. Жахіття. Але у Великобританії повністю щеплено 54% всього населення.

Фото: Роман Шрайк/Facebook

А тепер подивіться на нижню картинку – це кількість смертей. І тут третя хвиля майже помітна. Ось чому потрібна вакцинація», – написав Шрайк.

Нагадаємо, у зв'язку з початком п'ятого етапу вакцинації від Covid-19 в Україні більше не потрібно записуватися через портал або додаток «Дія», оскільки тепер щеплення доступні всім охочим.

На цьому тижні до регіонів України доставлять половину партії вакцини Spikevax виробництва американської компанії Moderna, а також майже 1,4 млн доз вакцин CoronaVac, Comirnaty та AstraZeneca.

Зазначимо, число повністю вакцинованих від Covid-19 українців наближається до 1,5 млн.

Також за минулу добу, 19 липня, в Україні зафіксовано 598 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, кількість випадків коронавірусу у світі на сьогодні – 191,7 млн.