Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог хоче прорвати оборону на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили ціль окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог хоче прорвати оборону на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили ціль окупантів
Окупанти посилили тиск на ЗСУ на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються пробити лінії оборони українських захисників у напрямку населеного пункту Часів Яр. Про це в суботу, 3 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш. За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів.

«Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр», – повідомив Євлаш.

Під час ворожих атак українські захисники ліквідували сотню окупантів, а також 48 одиниць озброєння та військової техніки противника.

Ворог активно атакує також на Лимано-Куп’янському напрямку, де за минулу добу 11 разів українським воїнам довелося відбивати атаки. Окупанти 574 рази обстріляли позиції Сил оборони, 5 разів ворог застосовував авіацію.

Ілля Євлаш повідомив, що на цьому напрямку вдалося ліквідувати 111 окупантів, а також знищити 11 одиниць озброєння військової техніки ворога. «Також п'ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами», – додав він.

Загалом на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках Сили оборони за минулу добу знищили понад 200 окупантів та близько 60 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Раніше Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку. 

Нагадаємо, Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону». 

Також, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки. 

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Теги: повітря озброєння окупанти міністр армія ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
Окупанти хочуть захопити населений пункт поблизу Бахмута перед виборами в РФ: аналіз ISW
10 сiчня, 04:20
У селі Мшанець 1259 людей одночасно виконали нову українську колядку
На Львівщині встановлено рекорд з наймасовішого виконання колядки про Бахмут
14 сiчня, 18:43
Денис Ясинський декілька років служив аеророзвідником
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
31 сiчня, 09:00

Події в Україні

Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
Удар по Лисичанську. Стало відомо про ліквідацію двох «депутатів ЛНР»
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
У Києві встановлено новий температурний рекорд за останні 88 років
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Ігнат розповів, за якими критеріями відбиралися пілоти для навчання на F-16
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Двоє чоловіків згоріли в автівці: росіяни вдарили по Херсону з лівобережжя Дніпра (відео)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
Сирський прибув на передову та повідомив про ситуацію на фронті (фото)
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»
У Луганську ліквідовано «міністра надзвичайних ситуацій»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5585
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5230
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4442
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4399
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua