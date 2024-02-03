Ворог хоче прорвати оборону на Бахмутському напрямку: ЗСУ повідомили ціль окупантів

Окупанти посилили тиск на ЗСУ на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів

На Бахмутському напрямку російські окупанти намагаються пробити лінії оборони українських захисників у напрямку населеного пункту Часів Яр. Про це в суботу, 3 лютого, в ефірі національного телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Ілля Євлаш. За його словами, на Бахмутському напрямку ворог обстріляв позиції ЗСУ 415 разів.

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«Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр», – повідомив Євлаш.

Під час ворожих атак українські захисники ліквідували сотню окупантів, а також 48 одиниць озброєння та військової техніки противника.

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Ворог активно атакує також на Лимано-Куп’янському напрямку, де за минулу добу 11 разів українським воїнам довелося відбивати атаки. Окупанти 574 рази обстріляли позиції Сил оборони, 5 разів ворог застосовував авіацію.

Ілля Євлаш повідомив, що на цьому напрямку вдалося ліквідувати 111 окупантів, а також знищити 11 одиниць озброєння військової техніки ворога. «Також п'ять укриттів злетіли у повітря разом з окупантами», – додав він.

Загалом на Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках Сили оборони за минулу добу знищили понад 200 окупантів та близько 60 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Раніше Сирський розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку.

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Нагадаємо, Кремль змінив риторику про свої «успіхи» в Україні. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу вчора, 2 лютого, заявив, що армія окупантів зберігає «стратегічну ініціативу» вздовж усієї лінії фронту в Україні. Хоча ще нещодавно він казав про «активну оборону».

Також, за даними ISW, Сили оборони України стримують атаки ворога на лівобережжі Херсонської області. Однак російські загарбники просунулися в районі Авдіївки.

До слова, триває 710-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень.