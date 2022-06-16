Брати Клички зустрілися із Шольцем (відео)

Політики говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу зброєю, економічну, фінансову допомогу

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся с канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в Telegram-каналі.

На зустрічі також був присутній брат мера Києва Володимир Кличко.

«Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС. Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців», – заявив Кличко.

Він підкреслив, що міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити.

«І війна перекинеться й на країни ЄС. Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!», – зазначив мер Києва.

Кличко також опублікував коротке відео зустрічі із Шольцем.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.