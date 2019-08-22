Як зміниться рух громадського транспорту під час святкових заходів у Києві (схеми)



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Зміни в рух громадського транспорту внесені з 22 по 24 серпня

На час підготовки та проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річниці незалежності України передбачено зміни руху пасажирського транспорту. Про це повідомили в КП «Київпастранс».

22 серпня з 18:00 орієнтовно до 23:00 на час тимчасової заборони руху на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Трьохсвятительської), на вул. Михайлівській (від вул. Костьольної до вул. Хрещатик) рух буде організовано:

автобусів № 24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

автобусів № 114 – на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м «Площа Льва Толстого».

23 серпня з 07:00 до закінчення заходу під час церемонії урочистого підняття Державного Прапора України біля КМДА (вул. Хрещатик, 36) рух автобусів №№ 24, 114 буде організовано за маршрутом вихідного дня.

Із 17:00 23 серпня до завершення заходів 24 серпня під час тимчасової заборони руху транспортних заходів на Володимирському узвозі, вул. Грушевського (від Петрівської алеї до Європейської площі), вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі) рух буде організовано:

автобусів № 24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського;

автобусів № 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського;

автобусів № 114 – від вул. Милославської до Поштової площі за постійною схемою – далі Боричів узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – далі за постійним маршрутом та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м «Площа Льва Толстого».

24 серпня з 07:00 до 13:00 на час проведення щорічного легкоатлетичного пробігу «Забіг у вишиванка» за маршрутом Русанівська набережна (від Русанівського бульвару) – Дніпровська набережна (до буд. № 16) рух буде організовано:

автобусів № 35 (у напрямку вул. Підлипка) – вул. Урлівська – вул. Княжий Затон – просп. Григоренка – просп. Миколи Бажана, далі за діючим маршрутом;

автобусів № 42 (у напрямку вул. Єлизавети Чавдар) – від вул. Митрополита Андрея Шептицького до вул. Урлівська за діючою трасою, далі – вул. Княжий Затон – просп. Григоренка – просп. Миколи Бажана, далі за діючим маршрутом;

автобусів № 49 – ст. м «Лівобережна» – вул. Євгена Сверстюка – вул. Івана Миколайчука – вул. Амвросія Бучми – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – зал. пл. «Лівий берег»;

автобусів № 95 – Микільська Слобідка – вул. Комбінатна – вул. Каховська – вул. Челябінська – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Євгена Сверстюка – вул. Івана Миколайчука – вул. Амвросія Бучми – просп. Павла Тичини – вул. Березняківська – зал. пл. «Лівий берег»;

автобусів № 87 – вул. Митрополита Шептицького – вул. Євгена Сверстюка – вул. Березняківська – просп. Павла Тичини (у зворотному напрямку – вул. Амвросія Бучми – вул. Івана Миколайчука) – вул. Юрія Шумського – зал. пл. «Лівий берег»;

автобусів № 108 – вулиця Митрополита Шептицького – вул. Євгена Сверстюка – просп. Соборності – Харківське шосе – вул. Тепловозна – просп. Петра Григоренка – вул. Анни Ахматової – вул. Архітектора Вербицького – вул. Декабристів – ст. м «Харківська».

Із 10:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 12:00) на час тимчасової заборони руху транспортних заходів на вул. Володимирській (від вул. Льва Толстого до б-ру Тараса Шевченка), б-рі Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі), вул. Великій Васильківській (від вул. Петра Скоропадського до Бессарабської площі), вул. Басейній (від Крутного узвозу до вул. Хрещатик) рух буде організовано:

автобусів № 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

автобусів № 118 – від ст. м «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського – просп. Перемоги, далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м «Політехнічний інститут» до б‑ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна – б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом;

тролейбусів №№ 5, 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів до вул. Леонтовича.

Раніше повідомлялося, під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України передбачено зміни до організації дорожнього руху у Києві.

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