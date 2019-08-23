У метрополітені передумали зачиняти станцію «Хрещатик» у День Незалежності



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Станція «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі

Зачинено на вхід та вихід буде лише станцію метро «Майдан Незалежності»

У суботу, 24 серпня, у зв’язку із відзначенням у Києві 28-ї річниці незалежності України, з початку роботи до закінчення заходів станцію метро «Майдан Незалежності» буде зачинено на вхід та вихід. Пересадка працюватиме. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Станція «Хрещатик» працюватиме у звичайному режимі.

Також 24 серпня у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Олімпік» (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац спорту» після закінчення гри.

У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

Раніше повідомлялося, що з ранку 24 серпня і до закінчення заходів буде зачинено на вхід і вихід станцію «Хрещатик» на вулицю Інститутську та Алею Небесної Сотні.

Нагадаємо, під час святкування Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України передбачено зміни до організації дорожнього руху у Києві.

На час підготовки та проведення заходів до Дня Державного Прапора України та 28-річниці незалежності України передбачено зміни руху пасажирського транспорту.

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