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    Сьогодні в Україні пройде другий тур президентських виборів

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    Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом - Сьогодні в Україні пройде другий тур президентських виборів
    Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом
    Фото: Дмитро Шеремета, Главком

    Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492

    У неділю, 21 квітня, в Україні пройде другий тур виборів президента, в якому участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    У першому турі 31 березня, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців (5 млн 714 тис. 034 людини), за Порошенка - 15,95% (3 млн 014 тис. 609 осіб).

    Всього в голосуванні взяло участь 18 млн 893 тис. 864 громадянина України, явка на виборах склала 63,52%. Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів. 

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом та працюватимуть до 20:00.

    Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492. Серед них 449 тис. 175 виборця можуть проголосувати за кордоном.

    Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

    У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

    19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України

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