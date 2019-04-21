Сьогодні в Україні пройде другий тур президентських виборів



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Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом Фото: Дмитро Шеремета, Главком

Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492

У неділю, 21 квітня, в Україні пройде другий тур виборів президента, в якому участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

У першому турі 31 березня, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців (5 млн 714 тис. 034 людини), за Порошенка - 15,95% (3 млн 014 тис. 609 осіб).

Всього в голосуванні взяло участь 18 млн 893 тис. 864 громадянина України, явка на виборах склала 63,52%. Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом та працюватимуть до 20:00.

Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492. Серед них 449 тис. 175 виборця можуть проголосувати за кордоном.

Напередодні другого туру виборів президента України виборчі бюлетені від окружних виборчих комісій отримали усі 100% дільничних виборчих комісій.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

19 квітня на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.