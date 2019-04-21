Сьогодні в Україні пройде другий тур президентських виборів
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Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492
У неділю, 21 квітня, в Україні пройде другий тур виборів президента, в якому участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.
У першому турі 31 березня, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців (5 млн 714 тис. 034 людини), за Порошенка - 15,95% (3 млн 014 тис. 609 осіб).
Всього в голосуванні взяло участь 18 млн 893 тис. 864 громадянина України, явка на виборах склала 63,52%. Недійсними визнано 1,18% виборчих бюлетенів.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Виборчі дільниці відкриються о 8:00 за київським часом та працюватимуть до 20:00.
Орієнтовна кількість виборців, включених до списків, становить 30 млн 311 тис. 492. Серед них 449 тис. 175 виборця можуть проголосувати за кордоном.
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