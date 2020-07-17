Сьогодні в Україні завершиться основна сесія ЗНО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тест з хімії складається із 52 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин

Останнє тестування – з хімії

У п’ятницю, 17 липня, в Україні завершиться основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Останнє тестування – з хімії.

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині, вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Тест з хімії складається із 52 завдань, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи, дорівнює 74 балам.

За вибором випускника результат виконання завдань сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з хімії.

Нагадаємо, вже стали відомі результати ЗНО з математики та фізики.

Також стали відомі також результати ЗНО в магістратуру.

Нагадаємо, 15 липня відбулося ЗНО з географії.