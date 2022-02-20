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    Сонце і вітер: прогноз погоди на неділю

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    На День Героїв Небесної Сотні обіцяють весняну погоду - Сонце і вітер: прогноз погоди на неділю
    На День Героїв Небесної Сотні обіцяють весняну погоду
    фото: Фотоподорожі Україною / Facebook

    20 лютого в Україні очікується потепління до +11°C

    Сьогодні, у неділю, 20 лютого погода в Україні порадує сонечком та потеплінням. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у неділю обійдеться без опадів у всіх регіонах.

    Температура повітря триматиметься переважно на рівні від +6°C до +9°C, а вночі сягатиме до +1°C.

    У цей день не варто очікувати дощів, проте опади розпочнуться у західних, центральних та східних областях України вже на початку нового тижня.

    Синоптики попередили, що у неділю буде вітряно. Швидкість вітру подекуди сягатиме від 7 до 12 м/с (зокрема, на півдні, півночі та Закарпатті).

    Температура повітря в Україні на півдні – від +9°C до +11°C, на сході – від +6°C до +8°C, у центрі – від +6°C до +8°C, на півночі – від +5°C до +7°C, на заході – від +9°C до +10°C.

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    У цей день у Києві очікується сонячна погода без опадів, проте також буде вітер. Його швидкість досягатиме від 6 до 12 м/с.

    Температура повітря на території міста триматиметься на рівні від +6°C до +8°C, а ближче до вечора опуститься щонайбільше до +1°C.

    Нагадаємо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер
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    Сонце і вітер: прогноз погоди на неділю