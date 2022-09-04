Видають криві автомати: Окупант розповів про проблеми з забезпеченням армії РФ (аудіо)

Військовий РФ розповів про погане забезпечення нових підрозділів, які заходять на позиції в Україні

Нові підрозділи окупаційної армії, які заходять на позиції в Україні мають серйозні проблеми з постачанням. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови одного з російських військових, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

В оприлюдненому аудіозаписі російський військовий заявив, що підрозділи, які лише заступають на позиції не отримали форми чи будь-якої амуніції. За словами окупанта, нещодавно мобілізованим видали тільки радянські автомати.

«Автомати дали. 76 року, 78 року у них. Одні криві… У мене ще більш-менш влучив, а у деяких взагалі кудись. Серйозну зброю не дають, а на передок кидають», – бідкається окупант.

Російський військовий скаржиться, що поповнення для окупаційної армії має вигляд «бомжів» та «голодранців».

Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що центри допомоги безпритульним почали отримувати для розповсюдження буклети про службу в армії.

Як відомо, раніше президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе.

Нагадаємо, опитування громадської думки у Росії свідчать, що частка росіян, які уважно стежать за вторгненням їхньої країни в Україну, продовжує зменшуватися.

Додамо, раніше з'явилася інформація, що засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.