«Із 300 залишилося 72»: п’яний окупант розповів про втрати (аудіо)

Нетверезий рашист пожалівся дружині на обстріли

Нетверезий російський військовий, який перебуває у Донецькій області, розповів дружині про втрати особового складу. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки. Міністерства оборони України.

Язиком, що заплітається, він каже – із 300 людей, залишилося 72, решта або вбиті, або поранені. А на місці, де він раніше перебував, після обстрілу залишилася лише «велика-велика канава».

Нагадаємо, росіяни панікують через вибухи у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка.