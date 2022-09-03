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«Із 300 залишилося 72»: п’яний окупант розповів про втрати (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Із 300 залишилося 72»: п’яний окупант розповів про втрати (аудіо)
Окупант напився з радості, що вдалося вижити
фото з відкритих джерел

Нетверезий рашист пожалівся дружині на обстріли

Нетверезий російський військовий, який перебуває у Донецькій області, розповів дружині про втрати особового складу. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки. Міністерства оборони України.

Язиком, що заплітається, він каже – із 300 людей, залишилося 72, решта або вбиті, або поранені. А на місці, де він раніше перебував, після обстрілу залишилася лише «велика-велика канава».

Нагадаємо, росіяни панікують через вибухи у тимчасово окупованому Криму. Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку перехопила розвідка.

Читайте також: Розвідка терміново звернулась до мешканців окупованого Криму
Теги: розвідка війна Україна рашист

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