SpaceX відклала запуск супутників Starlink

SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX відклала через погодні умови запуск системи супутників Starlink, намічений на сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Твіттері.

«Сьогоднішній запуск Starlink скасовується через негоду для передполітних операцій. Наступна можливість запуску - вівторок, 1 вересня, о 9:29 за часом Східного узбережжя (16:29 за Києвом)», - йдеться у повідомленні.

Standing down from today’s launch of Starlink due to inclement weather during pre-flight operations. Next launch opportunity is Tuesday, September 1 at 9:29 a.m. EDT, pending Range acceptance