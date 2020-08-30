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    У світі

    SpaceX відклала запуск супутників Starlink

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    SpaceX відклала запуск супутників Starlink - SpaceX відклала запуск супутників Starlink
    SpaceX відклала запуск супутників Starlink

    SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9

    Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX відклала через погодні умови запуск системи супутників Starlink, намічений на сьогодні.

    Про це повідомляє пресслужба компанії у Твіттері.

    «Сьогоднішній запуск Starlink скасовується через негоду для передполітних операцій. Наступна можливість запуску - вівторок, 1 вересня, о 9:29 за часом Східного узбережжя (16:29 за Києвом)», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, компанія SpaceX оголосила про намір запустити сьогодні, 30 серпня, відразу дві космічні ракети Falcon 9.

    Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX успішно вивела на орбіту 11 партію з 58 міні-супутниками, призначеними для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

    Як повідомлялося, космічна компанія Ілона Маска SpaceX залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій в рамках нового раунду фінансування. Попит інвесторів посилюється завдяки активному розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX.

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