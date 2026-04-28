Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора

Юлія Відміцька
11-річному Юрчику пересадили нирку
Органи 13-річного донора дали шанс на житя  ще чотирьом дітям 
 

11-річний Юрій зі Львова з чотирьох років страждає від проблем із нирками. З роками лікувань дитина потребувала нової нирки. Донором маленького пацієнта став підліток, який загинув унаслідок нещасного випадку. Про це розповідає «Главком» зі посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Пацієнт, який отримав новий шанс на повноцінне життя, з раннього дитинства має недугу – нефротичний синдром нирки. Це сталося через ускладнення після ангіни.

Попри роки лікування стан Юрія не покращувався, а хвороба прогресувала. «І в 9 років нирки дитини взагалі припинили виводити зайву рідину з організму. Єдиним порятунком став гемодіаліз – процедура штучного очищення крові, яку хлопчик проходив через день по чотири години. Три роки на діалізі виснажили дитячий організм. Юрчик перестав рости. Кістки стали дуже крихкими. А постійний високий тиск давав велике навантаження на серце. Дитина згасала на очах», – розповіли лікарі.

Лікарі пересадили 11-річному Юрчику нирку
Під час однієї з процедур Юрія з гемодіалізу в березні цього року, його родині повідомили про донора. Ним був 13-річний підліток, який помер через важку черепно-мозкову травму. Батьки хлопчика прийняли рішення та дали згоду на посмертне донорство його органів, що врятувало життя чотирьом дітям.

«З новин я одразу зрозуміла, хто став донором для мого сина. Першим ділом ми із чоловіком пішли в церкву помолитися за того хлопчика. Я безмежно вдячна його батькам, які дали дозвіл на трансплантацію органів і врятували мою дитину. Ми тепер вважаємо, що цей хлопчик – наша друга дитина, бо його частинка живе в моєму синові», – розповіла мама Юрія.

Лікарі врятували життя 11-річному львів’янину пересадивши йому нову нирку від посмертного донора
Після трансплантації маленький пацієнт радів тому, що може тепер може пити більше води, а ніж зазвичай. «На наступний день після операції Юрчик, якому раніше не можна було пити понад 200 мл рідини на день, сказав: «Мамо, яка смачна вода! Я справді тепер можу пити стільки, скільки хочу?», – йдеться в дописі.

Мати хлопчика Ірина розповіла, що під чого того, як її син чекав донорську нирку та жив за допомогою гемодіалізу, вона підписала згоду на посмертне донорство. «Бачачи як тяжко моєму синові, я підписала згоду на посмертне донорство. Я до цього ставлюся спокійно, бо розумію, що після смерті Богові мої органи не потрібні, а от врятувати чиєсь життя можуть», – розповіла жінка.

Нагадаємо, восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Згодом Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті.  У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся. З часом новий орган дитини пошкодило захворювання, що вразило його власні нирки.

Читайте також:

Читайте також

Навіть під час сидіння можна або шкодити мозку, або навпаки – тренувати його
Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції
30 березня, 02:51
Донька гумориста Володимира Комарова показала рідкісне фото з батьком
Донька актора Комарова зворушливо згадала батька та показала його фото у молоді роки
1 квiтня, 11:11
Захар пів року жив без нирок
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
7 квiтня, 13:01
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
Окупаційна влада Донеччини приховує випадки сексуального насильства проти дітей
10 квiтня, 05:50
Володимир Ращук та Вікторія Ращук мають двох спільних дітей
Актор-військовий Ращук розійшовся з дружиною: їхньому сину пів року
9 квiтня, 15:14
Путін призначив фігурантку справи про депортацію дітей очільницею «фонду захисту дітей»
Львова-Бєлова, яка викрала хлопчика з Маріуполя, стала очільницею «фонду захисту дітей»
15 квiтня, 02:37
Аліна Гросу народила сина
Аліна Гросу вперше стала мамою (відео)
17 квiтня, 10:39
Тетяна Сивохо мала успішну кар’єру на телебаченні
Померла телеведуча, дружина відомого гумориста Тетяна Сивохо
21 квiтня, 22:56
Перший рейс нових дитячих вагонів розпочався з Київського вокзалу
«Укрзалізниця» запустила дитячі вагони: де їздитимуть і що всередині
23 квiтня, 17:26

Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора
Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки
Аварія на ЧАЕС стала чинником ризиків онкології в українців: якими є наслідки впливу радіації сьогодні
Пиво має несподівану користь для здоров'я – нове дослідження науковців
У Китаї чоловік 20 років жив з ртутним термометром у кишківнику (фото)

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15
На Львівщині вандали понівечили фігуру Матері Божої (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
