Лікарі пересадили 11-річному львів’янину нирку від 13-річного посмертного донора

Органи 13-річного донора дали шанс на житя ще чотирьом дітям



11-річний Юрій зі Львова з чотирьох років страждає від проблем із нирками. З роками лікувань дитина потребувала нової нирки. Донором маленького пацієнта став підліток, який загинув унаслідок нещасного випадку. Про це розповідає «Главком» зі посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Пацієнт, який отримав новий шанс на повноцінне життя, з раннього дитинства має недугу – нефротичний синдром нирки. Це сталося через ускладнення після ангіни.

Попри роки лікування стан Юрія не покращувався, а хвороба прогресувала. «І в 9 років нирки дитини взагалі припинили виводити зайву рідину з організму. Єдиним порятунком став гемодіаліз – процедура штучного очищення крові, яку хлопчик проходив через день по чотири години. Три роки на діалізі виснажили дитячий організм. Юрчик перестав рости. Кістки стали дуже крихкими. А постійний високий тиск давав велике навантаження на серце. Дитина згасала на очах», – розповіли лікарі.

Лікарі пересадили 11-річному Юрчику нирку фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Під час однієї з процедур Юрія з гемодіалізу в березні цього року, його родині повідомили про донора. Ним був 13-річний підліток, який помер через важку черепно-мозкову травму. Батьки хлопчика прийняли рішення та дали згоду на посмертне донорство його органів, що врятувало життя чотирьом дітям.

«З новин я одразу зрозуміла, хто став донором для мого сина. Першим ділом ми із чоловіком пішли в церкву помолитися за того хлопчика. Я безмежно вдячна його батькам, які дали дозвіл на трансплантацію органів і врятували мою дитину. Ми тепер вважаємо, що цей хлопчик – наша друга дитина, бо його частинка живе в моєму синові», – розповіла мама Юрія.

Лікарі врятували життя 11-річному львів’янину пересадивши йому нову нирку від посмертного донора фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая/Facebook

Після трансплантації маленький пацієнт радів тому, що може тепер може пити більше води, а ніж зазвичай. «На наступний день після операції Юрчик, якому раніше не можна було пити понад 200 мл рідини на день, сказав: «Мамо, яка смачна вода! Я справді тепер можу пити стільки, скільки хочу?», – йдеться в дописі.

Мати хлопчика Ірина розповіла, що під чого того, як її син чекав донорську нирку та жив за допомогою гемодіалізу, вона підписала згоду на посмертне донорство. «Бачачи як тяжко моєму синові, я підписала згоду на посмертне донорство. Я до цього ставлюся спокійно, бо розумію, що після смерті Богові мої органи не потрібні, а от врятувати чиєсь життя можуть», – розповіла жінка.

