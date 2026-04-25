Пиво має несподівану користь для здоров'я – нове дослідження науковців

Одна порція пива може покривати приблизно 15% добової потреби у B6

Періодичне вживання пива може забезпечити суттєвий рівень необхідного для мозку вітаміну, свідчать нові дослідження, опубліковані в авторитетному науковому журналі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ВВС. Вітамін B6 корисний для мозку, крові та імунної системи і міститься в широкому спектрі продуктів. За словами авторів, одна порція пива (кухоль, банка) може покривати приблизно 15% добової потреби у B6, і навіть безалкогольне пиво може мати такий ефект.

Багато інгредієнтів, які використовують для виробництва пива, зокрема ячмінь, пшениця та дріжджі, містять вітамін B6, і процес варіння, як свідчать дослідження, не знищує його.

B6 є незамінною поживною речовиною, яку ми отримуємо з їжі. Хорошими джерелами B6 є м'ясо та риба, але він також міститься в інших продуктах, зокрема у вівсяній каші, картоплі та нуті. Багато сухих сніданків також збагачені цим вітаміном.

Справжній дефіцит B6 трапляється рідко, хоча іноді його рівень може бути дещо зниженим – разом із нестачею інших вітамінів групи B, таких як B12, що може спричиняти втому та нудоту.

Дослідження, у межах якого перевірили 65 зразків пива, придбаних у магазинах Німеччини, показало:

пиво типу бок мало найвищий вміст B6, за ним ішли лагери, темні лагери та пшеничні сорти;

рисове пиво мало найнижчий вміст B6;

безалкогольні сорти, з яких етанол видаляли після ферментації, мали вищі рівні вітаміну B6, ніж ті, що виготовляли з використанням дріжджів, які продукують менше етанолу;

звичайний лагер у дослідженні забезпечував 20% рекомендованої добової норми B6;

один із протестованих безалкогольних лагерів забезпечував 59%.

За даними NHS (британська система охорони здоров'я), чоловікам потрібно близько 1,4 мг на день, а жінкам – 1,2 мг вітаміну B6. Як свідчать результати дослідження, літр пива може містити від 0,3 мг до 1 мг.

Якщо дотримуватися рекомендованих норм споживання алкоголю, цього недостатньо, щоб регулятори дозволили розміщувати на пляшці наліпку з вихвалянням вітамінного вмісту, але це все ж суттєва кількість, каже автор дослідження професор Міхаель Рихлік.

Він додає, що ці результати корисні «лише для споживачів, які хочуть оптимізувати споживання вітамінів».

Традиційне німецьке пиво бок містило найбільше B6 серед усіх протестованих сортів через відносно високий вміст алкоголю – приблизно 6,5%.

Бріджит Бенелам з Британського фонду харчування каже, що низькі рівні B6 рідко трапляються серед людей у Великій Британії, оскільки він міститься в багатьох продуктах.

«Ми не радили б вважати пиво чи будь-який алкогольний напій ключовим джерелом поживних речовин. Їх слід отримувати з раціону», – каже вона.

«Якщо ви не дотримуєтеся обмеженого раціону, малоймовірно, що ви не отримуєте достатньо вітаміну B6», – додає Бенелам.

За її словами, якщо у вас є інші проблеми зі здоров'ям, як-от алкоголізм або хронічна хвороба нирок, тоді можуть виникати інші труднощі.

Вона рекомендує зосередитися на важливих вітамінах групи B, таких як B12 і рибофлавін, також відомий як B2, які зазвичай містяться в молочних продуктах та продуктах тваринного походження.

«Вони відіграють роль у метаболізмі та вивільненні енергії», – пояснює Бенелам.

Спеціалістка радить людям, які дотримуються веганського харчування, обирати збагачені замінники молока та йогурту, щоб отримувати більше цих вітамінів.

