У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися

У Києві за тиждень захворіли майже 9 тис. людей

Епідеміологічна ситуація в столиці погіршується: лише за останній тиждень у Києві зареєстровано майже 9 тис. нових випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

Яка ситуація зараз у Києві

За офіційною інформацією, ситуація в місті має наступний вигляд:

Загальна кількість хворих: за тиждень зареєстровано 8 660 нових випадків (показник захворюваності 293,3, що на 46,6% нижче епідпорогу).

за тиждень зареєстровано 8 660 нових випадків (показник захворюваності 293,3, що на 46,6% нижче епідпорогу). Дитяча захворюваність: захворіли 4 787 дітей (понад 55% від усіх випадків), з них 2 584 — школярі.

захворіли 4 787 дітей (понад 55% від усіх випадків), з них 2 584 — школярі. Дорослі: зафіксовано 3 873 випадки захворювання.

зафіксовано 3 873 випадки захворювання. COVID-19: на коронавірус за тиждень захворіли четверо дорослих.

Фахівці Київського міського центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що попри значну кількість хворих, показник захворюваності наразі нижчий за епідпоріг на 61,5%. Проте спостерігається чітка тенденція до зростання активності вірусів серед дитячого населення.

«Закликаємо киян дотримуватися заходів профілактики, уникати скупчень людей та за перших симптомів хвороби звертатися до сімейного лікаря. Особливу увагу слід приділяти стану здоров'я дітей, які відвідують навчальні заклади», – наголошують епідеміологи.

Як вберегтися

Лікарі зазначають, що вакцинація – найкращий захист. Це єдиний спосіб навчити імунітет впізнавати вірус до того, як ви захворієте.

Від грипу: щеплення актуальне протягом усього сезону.

Від COVID-19: перевірте, чи зробили ви бустерну дозу (особливо якщо належите до групи ризику: маєте діабет, зайву вагу чи хвороби серця).

Медики також попереджають, що віруси грипу та ГРВІ часто передаються через брудні руки:

мийте руки з милом щонайменше 20 сек після громадського транспорту чи магазинів.

Використовуйте антисептик (вміст спирту не менше 60%).

Не торкайтеся обличчя, очей та носа немитими руками.

Лікарі зазначають, основний шлях передачі – повітряно-крапельний, тому радять:

Уникати великих скупчень людей у закритих приміщеннях.

Провітрювати кімнату щогодини на 5-10 хв. Свіже повітря знижує концентрацію вірусів у приміщенні.

Якщо перебуваєте в дуже людному місці (метро, черга), не соромтеся вдягати маску.

