Козловський вперше розповів про хворобу, яка змусила скасувати концерт у Кременчуці

фото: m1.tv

Співак Віталій Козловський нещодавно зупинив свій концерт у Кременчуці через проблеми зі здоров’ям. Артист розрив подробиці свого стану, через який йому довелося відмовитися від виступу. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар співака.

Віталій Козловський пояснив, що в період своїх гастролей Україною він захворів. Співак переніс декілька хвороб, які погіршували його стан. «У мене був гострий трахеїт, який поступово переріс в гострий ГРВІ», – пояснив виконавець.

Однак згодом Козловський одужав та повернувся на сцену. За його словами, саме шанувальники та їхня підтримка допомогли йому одужати. «А що робити? Ти однаково виходиш до людей, співаєш. А аудиторія класно лікує – своїми усмішками, увагою, відчуттями, що вони сумували. Я це відчував. Мені це дає сили», – сказав співак.

Віталій Козловський після хвороби продовжує займатися спортом та робить деякі вправи навіть перед своїми концертами. Це допомагає йому тримати себе у формі та підтримувати здоров’я та емоційний стан.

«Перед виходом на сцену робив 100 разів відтискань від підлоги. По 25 разів чотири підходи. І потім виходиш в гарному настрої. Мене мотивував мій син і займатися здоров’ям. Бо коли ти фізично здоровий, ти й ментально здоровий. Все тоді налагоджується - з’являються правильні думки й дії», – зазначив Козловський.

Нагадаємо, співак Віталій Козловський був змушений зупинити свій концерт у Кременчуці 10 березня. Виконавець розповів, що через проблеми зі здоров’ям у нього зник голос, що унеможливило подальше перебування на сцені. У артиста повне незмикання голосових зв’язок.

Козловський емоційно звернувся до прихильників, зазначивши, що дуже чекав на цю зустріч, проте хвороба внесла свої корективи.

До слова, Віталій Козловський зізнався, що пішов на службу до ЗСУ через провину після виступу у Москві. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок. Артист пояснив, що відчував провину перед собою за той виступ, це стало однією з причин, чому він пішов до ЗСУ.

