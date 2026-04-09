Лікарі прооперували 10-річну дівчинку з Хмельницького, яка все життя страждала від болю у животі

Лікарі роками не змогли встановити вірний діагноз дівчинці

Львівські лікарі врятували життя 10-річній дівчинці, яка з народження страждає від постійних болей у животі. Медикам вдалося встановити вірний діагноз пацієнтці та прооперувати її. Про це пише «Главком» із посиланням на Дитячу лікарню Святого Миколая.

10-річній Дар’ї діагностували вроджену патологію кишківника – хвороба Гіршпрунга. Лікарі зауважили, що без операції пацієнтці загрожувала смерть. Тож медики виявили справжню причину стану дівчинки та прооперували її. З народження Дар’я страждала від проблем з кишківником. Лікарі не могли з’ясувати її правильний діагноз тож лікували дівчинку від гастриту, лактозної непереносимості, дуоденіту тощо. Торік стан дитини став стрімко погіршуватися, тож батьки звернулися до лікарні у Львові, де лікарі встановили правильний діагноз Даринці.

«Хвороба Гіршпрунга – це важка вроджена вада кишківника, яка характеризується відсутністю нервових закінчень у ділянці товстої кишки та, як наслідок, хронічним порушенням травлення. Недуга може довго маскуватися під інші захворювання та призвести до кишкової непрохідності, запалення кишечника, інтоксикації організму, порушень росту і розвитку. А в найгіршому випадку – до летального результату», – пояснили лікарі.

10-річна Дар'я почувається краще після операції фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Лікарям довелося видалити частину недієздатної частини кишківника пацієнтки, що було єдиним варіантом лікування хвороби Гіршпрунга. «Щоб не пропустити найменшої частинки з відсутніми нервовими клітинами, просто під час операції медики перевіряли всі зразки у лабораторії. І вже, коли лікарям вдалося повністю вирізати непрацюючу частину кишки, вони успішно з’єднали її здорові кінці», – йдеться у повідомленні.

Після операції пройшло вже декілька місяців, тож наразі Дар’я почувається вже краще та не має обмежень у харчуванні. Дівчинка поділилася своїми емоціями після операції. «Радію, що я нарешті одужую. Болі в животі та інші симптоми вже зникли. Мені навіть дозволили зʼїсти гамбургер», – сказала Дар’я.

