Лікарі прооперували 10-річну дівчинку з Хмельницького, яка все життя страждала від болю у животі

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дар’я з народження страждала від проблем з кишківником
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Лікарі роками не змогли встановити вірний діагноз дівчинці

Львівські лікарі врятували життя 10-річній дівчинці, яка з народження страждає від постійних болей у животі. Медикам вдалося встановити вірний діагноз пацієнтці та прооперувати її. Про це пише «Главком» із посиланням на Дитячу лікарню Святого Миколая.

10-річній Дар’ї діагностували вроджену патологію кишківника – хвороба Гіршпрунга. Лікарі зауважили, що без операції пацієнтці загрожувала смерть. Тож медики виявили справжню причину стану дівчинки та прооперували її.  З народження Дар’я страждала від проблем з кишківником. Лікарі не могли з’ясувати її правильний діагноз тож лікували дівчинку від гастриту, лактозної непереносимості, дуоденіту тощо. Торік стан дитини став стрімко погіршуватися, тож батьки звернулися до лікарні у Львові, де лікарі встановили правильний діагноз Даринці.

«Хвороба Гіршпрунга – це важка вроджена вада кишківника, яка характеризується відсутністю нервових закінчень у ділянці товстої кишки та, як наслідок, хронічним порушенням травлення. Недуга може довго маскуватися під інші захворювання та призвести до кишкової непрохідності, запалення кишечника, інтоксикації організму, порушень росту і розвитку. А в найгіршому випадку – до летального результату», – пояснили лікарі.

10-річна Дар'я почувається краще після операції
фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Лікарям довелося видалити частину недієздатної частини кишківника пацієнтки, що було єдиним варіантом лікування хвороби Гіршпрунга. «Щоб не пропустити найменшої частинки з відсутніми нервовими клітинами, просто під час операції медики перевіряли всі зразки у лабораторії. І вже, коли лікарям вдалося повністю вирізати непрацюючу частину кишки, вони успішно з’єднали її здорові кінці», – йдеться у повідомленні.

Після операції пройшло вже декілька місяців, тож наразі Дар’я почувається вже краще та не має обмежень у харчуванні. Дівчинка поділилася своїми емоціями після операції. «Радію, що я нарешті одужую. Болі в животі та інші симптоми вже зникли. Мені навіть дозволили зʼїсти гамбургер», – сказала Дар’я.

Нагадаємо, у Львові лікарі провели операцію дворічній дівчині. Дівчинка Софія всю зиму прожила з батарейкою в стравоході, весь цей час медики не могли з’ясувати діагноз дитини, а її стан постійно погіршувався.

Читайте також:

Теги: Хмельницький діти лікар хвороба діагноз

Читайте також

РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
11 березня, 07:55
Під час горіння свічки у повітря можуть потрапляти леткі органічні сполуки, зокрема бензол, толуол і формальдегід, які у високих концентраціях здатні подразнювати дихальні шляхи
Популярна річ у кожному домі може непомітно шкодити здоров’ю
14 березня, 02:54
Син Сергія Притули навчається на першому курсі в університеті
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
24 березня, 21:21
Олена Курбанова народила первістка
Ведуча Олена Курбанова стала мамою та дала немовляті незвичне ім’я
25 березня, 09:52
Арнольд Шварценеггер тренує свого сина Джозефа Баена
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
25 березня, 17:28
У всіх недужих малюків були симптоми гострої кишкової інфекції
У дитсадку на Львівщині зафіксовано масове отруєння дітей
29 березня, 18:39
Вивезені Росією діти повертаються в Україну
США взялися за повернення українських дітей із РФ: що відомо
26 березня, 20:59
У ДТП брали участь одразу кілька транспортних засобів – шкільний автобус, легковий автомобіль та самоскид
Аварія за участю шкільного автобуса у США: є загиблі та десятки постраждалих
28 березня, 04:01
Засуджена отримала реальний термін за 2 тис. грн хабаря
Як уникнути тюрми молодій жінці? Засуджена на чотири роки використала несподіваний лайфхак
7 квiтня, 16:59

Мріє вбити Путіна та щодня робить зарядку: 101-річний ветеран із Луцька назвав секрет довголіття
У Львові дворічна дівчинка три місяці жила з батарейкою в стравоході (фото)
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
«Сльози не допоможуть». 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет свого довголіття
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Сьогодні, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Сьогодні, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
