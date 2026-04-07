«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років

Юлія Відміцька
Захар пів року жив без нирок
фото: Центр Дитячої Медицини

Захар: «Найперше, що я зроблю вдома – вип’ю з братом чаю»

Восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Згодом Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Центр Дитячої Медицини.

У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся. З часом новий орган дитини пошкодило захворювання, що вразило його власні нирки.

«У серпні минулого року Захар перебував на межі життя і смерті. Септичний стан виник через інфікування трансплантованої нирки, і єдиним виходом було її видалення. Після цього хлопчик був повністю ануричний і мав суворі обмеження в споживанні рідини», – розповіла лікарка Олена Клуб.

Захар пів року жив без нирок за допомогою замісної терапії – гемодіалізу
фото: Центр Дитячої Медицини

Після цього втручання Захар пів року жив без нирок за допомогою замісної терапії – гемодіалізу (штучне очищення крові від токсинів, надлишку рідини та продуктів обміну при нирковій недостатності – «Главком»). У березні цього року родина Захара отримала повідомлення від Українського центру трансплант координації про потенційного донора. Коли Захар пройшов необхідні обстеження і його сумісність із донором підтвердили, наступного дня хлопчику провели пересадку нирки.

Після операції лікарі знову зафіксували ознаки рецидиву основного захворювання. Але цього разу медики подолали рецидив та врятували життя дитині. «Ми застосували окремі сучасні рекомендації японських і німецьких колег, а також нову схему імуносупресивної терапії в поєднанні з плазмоферезом. Це дало позитивний результат і на сьогодні можна впевнено сказати, що рецидив подолано», – пояснив керівник клініки Роман Андруневич.

Лікарі провели Захару другу трансплантацію нирки у його житті
фото: Центр Дитячої Медицини

6 квітня в лікарні повідомили, що Захар їде додому вперше за вісім місяців. Тож головна мрія хлопчика – випити чаю з братом тепер здійсниться. «Найперше, що я зроблю вдома – вип’ю з братом чаю», – говорив Захар. На пацієнта ще чекають повторні огляди та медикаментозне лікування, однак у лікарні запевнили, що тепер він матиме можливість «жити дитячим життям».

Нагадаємо, львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Про історію порятунку Евеліни з Тернопільщини

Читайте також:

Читайте також

Ворог обстріляв Дніпровський район міста
Росія вдарила по лікарні в Херсоні: є поранені
12 березня, 12:45
Британська блогерка Ніккі Ліллі
Оскар-2026 відвідала Ніккі Ліллі з невиліковною хворобою. Що відомо про зірку соцмереж
16 березня, 14:45
Шакіл О’Ніл є чотириразовим чемпіоном Національної баскетбольної асоціації
Легенда НБА оплатить похорон 12-річної дівчинки, яка загинула після бійки в США
18 березня, 13:50
Керівництво культурної установи пропонує на державному рівні скасувати систему радянських почесних звань
«Застарілий колоніальний механізм». Львівський театр ляльок відмовився від почесних звань
19 березня, 17:48
Наталію Курпіту з пологового зустрів чоловік та старші доньки
Семеро доньок. У Львові 46-річна дружина священника стала матір'ю (фото)
23 березня, 14:55
У будівлі вибито майже всі вікна
Окупанти пошкодили перший в Україні музей-в’язницю 24 березня (фото)
25 березня, 09:48
Офіцер іранських сил безпеки стоїть на варті
Іран залучає до військової служби дітей: подробиці
30 березня, 15:00
Підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення або довічне
Вбивство військового ТЦК у Львові: поліція затримала нападника
2 квiтня, 16:33
Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ
Фехтувальниця Єгорян визнала, що є амбасадоркою організації, яка викрадає українських дітей
Вчора, 15:09

«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
«Сльози не допоможуть». 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет свого довголіття
«Сльози не допоможуть». 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет свого довголіття
Чи підвищує стрес ризик раку? Науковці спростували головний міф виникнення онкології
Чи підвищує стрес ризик раку? Науковці спростували головний міф виникнення онкології
«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій
«Ставлю більш ритмічну». Військовий лікар-анестезіолог розповів, навіщо вмикає музику під час операцій
Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції
Вчені назвали просте рішення для зниження ризику деменції

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
