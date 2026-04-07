«Пів року жив без нирок». Хлопчик з Івано-Франківщини пережив другу трансплантацію органів у вісім років

Захар: «Найперше, що я зроблю вдома – вип’ю з братом чаю»

Восьмирічний Захар з Івано-Франківщини пів року жив без нирок, перебуваючи на постійному діалізі. Згодом Захар пережив другу трансплантацію нирки у своєму житті. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Центр Дитячої Медицини.

У 2023 році Захару провели першу в його житті трансплантацію нирки, донором хлопчика стала його бабуся. З часом новий орган дитини пошкодило захворювання, що вразило його власні нирки.

«У серпні минулого року Захар перебував на межі життя і смерті. Септичний стан виник через інфікування трансплантованої нирки, і єдиним виходом було її видалення. Після цього хлопчик був повністю ануричний і мав суворі обмеження в споживанні рідини», – розповіла лікарка Олена Клуб.

Захар пів року жив без нирок за допомогою замісної терапії – гемодіалізу фото: Центр Дитячої Медицини

Після цього втручання Захар пів року жив без нирок за допомогою замісної терапії – гемодіалізу (штучне очищення крові від токсинів, надлишку рідини та продуктів обміну при нирковій недостатності – «Главком»). У березні цього року родина Захара отримала повідомлення від Українського центру трансплант координації про потенційного донора. Коли Захар пройшов необхідні обстеження і його сумісність із донором підтвердили, наступного дня хлопчику провели пересадку нирки.

Після операції лікарі знову зафіксували ознаки рецидиву основного захворювання. Але цього разу медики подолали рецидив та врятували життя дитині. «Ми застосували окремі сучасні рекомендації японських і німецьких колег, а також нову схему імуносупресивної терапії в поєднанні з плазмоферезом. Це дало позитивний результат і на сьогодні можна впевнено сказати, що рецидив подолано», – пояснив керівник клініки Роман Андруневич.

Лікарі провели Захару другу трансплантацію нирки у його житті фото: Центр Дитячої Медицини

6 квітня в лікарні повідомили, що Захар їде додому вперше за вісім місяців. Тож головна мрія хлопчика – випити чаю з братом тепер здійсниться. «Найперше, що я зроблю вдома – вип’ю з братом чаю», – говорив Захар. На пацієнта ще чекають повторні огляди та медикаментозне лікування, однак у лікарні запевнили, що тепер він матиме можливість «жити дитячим життям».

