«Спасибо жителям Кривбасса»... Антін Мухарський розказав про обшук в його квартирі



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Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

Зараз юристи і представники Антіна Мухарського проводять розслідування інциденту

У квартирі українського письменника, актора та музиканта Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, у ніч на 13 грудня пройшов обшук, який тривав п'ять годин. У відеозверненні на Facebook митець повідомив деталі нічного обшуку.

«Сьогодні вночі у мою квартиру на Подолі, яку я здаю в оренду, увірвалися люди в масках і бронежилетах і, виламавши двері, не пред’явивши жодних документів – рішення суду або постанову прокуратури, - поклали на підлогу обличчями до низу чотирьох людей. Вилучивши у них мобільні телефони і всю комп’ютерну техніку», - сказав він.

«Зараз мої юристи і мої представники проводять розслідування цієї справи, цього кричущого випадку, коли в країні починається справжнє беззаконня і в будь-яку квартиру і навіть до вас, тих, хто дивиться це відео, можуть увірватися представники так званих силових структур», - наголосив Мухарський.

Митець додав, що «разом прорвемось, і не такі часи переживали».

«Спасибо жителям Кривбасса»... Ну, а далі ви вже знаєте», - резюмував Мухарський.

Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Зазначимо, що Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.