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    «Спасибо жителям Кривбасса»... Антін Мухарський розказав про обшук в його квартирі

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    <span>Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів</span> - «Спасибо жителям Кривбасса»... Антін Мухарський розказав про обшук в його квартирі
    Антін Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів

    Зараз юристи і представники Антіна Мухарського проводять розслідування інциденту

    У квартирі українського письменника, актора та музиканта Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, у ніч на 13 грудня пройшов обшук, який тривав п'ять годин. У відеозверненні на Facebook митець повідомив деталі нічного обшуку.

    «Сьогодні вночі у мою квартиру на Подолі, яку я здаю в оренду, увірвалися люди в масках і бронежилетах і, виламавши двері, не пред’явивши жодних документів – рішення суду або постанову прокуратури, - поклали на підлогу обличчями до низу  чотирьох людей. Вилучивши у них мобільні телефони і всю комп’ютерну техніку», - сказав він.

    «Зараз мої юристи і мої представники проводять розслідування цієї справи, цього кричущого випадку, коли в країні починається справжнє беззаконня і в будь-яку квартиру і навіть до вас, тих, хто дивиться це відео, можуть увірватися представники так званих силових структур», - наголосив Мухарський.

    Митець додав, що «разом прорвемось, і не такі часи переживали».

    «Спасибо жителям Кривбасса»... Ну, а далі ви вже знаєте», - резюмував Мухарський.

    Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

    Зазначимо, що Мухарський 12 грудня написав у Facebook доволі жорсткий пост на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

    Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових

    Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    обшук
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