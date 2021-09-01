Британія евакуювала всіх своїх котів та службових собак з Афганістану

Декого з військових обурив вчинок британців: вони вважають, що варто було докласти більше зусиль для порятунку людей

Великобританія вивезла всіх своїх службових собак з Афганістану. Про це пише видання Daily Mail.

Колишній коммандос британської королівської морської піхоти Пен Фартінг вивіз близько 200 собак і кішок з Афганістану.

При цьому деякі військові обурилися таким підходом Британії, заявивши, що владі варто було докласти більше зусиль для порятунку людей, а не тварин.

Daily Mail підкреслює, що, на відміну від США, британській стороні вдалося врятувати тварин. За даними благодійної організації з захисту тварин American Humane, Сполучені Штати кинули десятки службових собак в Афганістані.

Організація засудила «смертний вирок», який США фактично підписали залишеним тваринам. Стверджується, що тепер вони можуть зіткнутися зі знущаннями з боку представників терористичного руху «Талібан».

При цьому прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що повідомлення про те, що американські військові під час евакуації з Афганістану залишили в аеропорту службових собак, помилкові.

«Війська США не залишали ніяких собак в клітинах в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая, включаючи нібито службових військових собак», – підкреслив він.

Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.

Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.

30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.

28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.

До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.