Британія евакуювала всіх своїх котів та службових собак з Афганістану
Декого з військових обурив вчинок британців: вони вважають, що варто було докласти більше зусиль для порятунку людей
Великобританія вивезла всіх своїх службових собак з Афганістану. Про це пише видання Daily Mail.
Колишній коммандос британської королівської морської піхоти Пен Фартінг вивіз близько 200 собак і кішок з Афганістану.
При цьому деякі військові обурилися таким підходом Британії, заявивши, що владі варто було докласти більше зусиль для порятунку людей, а не тварин.
Daily Mail підкреслює, що, на відміну від США, британській стороні вдалося врятувати тварин. За даними благодійної організації з захисту тварин American Humane, Сполучені Штати кинули десятки службових собак в Афганістані.
Організація засудила «смертний вирок», який США фактично підписали залишеним тваринам. Стверджується, що тепер вони можуть зіткнутися зі знущаннями з боку представників терористичного руху «Талібан».
При цьому прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що повідомлення про те, що американські військові під час евакуації з Афганістану залишили в аеропорту службових собак, помилкові.
«Війська США не залишали ніяких собак в клітинах в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая, включаючи нібито службових військових собак», – підкреслив він.
Нагадаємо, в МЗС України повідомили, що евакуація українців із Афганістану продовжиться після дедлайну талібів 31 серпня.
Як відомо, майже всі країни завершили операції з евакуації громадян з Афганістану.
30 серпня останній військовий літак США покинув Афганістан. Кампанія США в Афганістані тривала 19 років, 10 місяців і 25 днів.
28 серпня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що усі охочі покинути Афганістан українці, евакуйовані.
До слова, ООН закликає талібів не заважати евакуації.