У Луцьку люди виступили проти перейменування вулиці на честь загиблого Героя України

Жителі вулиці Світла звернулися до міської ради та зібрали підписи проти нової назви

У Луцьку триває обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на честь загиблого військового, Героя України Тараса Чайки, який є уродженцем села Сокіл Луцького району. Але частина жителів вулиці – проти перейменування. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Про наміри перейменувати вулицю Людмила Бондаревська, яке проживає на Світлій майже 40 років, дізналася з медіа. З її слів, мешканці будинку зібрали 127 підписів проти перейменування.

«Ми були вражені! У нас в будинку є загиблий Форманюк Віталій. Всі загиблі є герої, і їх ми повинні шанувати. Ми написали звернення, відправили голові міської ради, потім на департамент архітектури і містобудування і у всі фракції», – сказала лучанка.

Мешканка одного з будинків на Світлій, мама полеглого військовослужбовця Віталія Форманюка Раїса Форманюк, розповіла: її син загинув в бою за Україну на Донеччину в липні 2022 року. Жінка проти перейменування вулиці.

«Як загинув – було йому 42 роки. Пішов на війну відразу, а перед тим він був в АТО 4 рази. І як я маю ходити по тій вулиці? Та хай буде краще Світла», – зазначила лучанка.

Просить залишити стару назву житель вулиці Світла, а нині військовослужбовець Олексій Хабаров. З його слів, на цій вулиці проживають військовослужбовці, які нині боронять країну.

«Шанувати загиблих – це обов’язок суспільства, але хто дав право визначати, що цей більший герой, а той менший. То може треба якось схаменутися. Я розумію, що це біль і горе, але горе у всіх. На нашій вулиці є хлопці, які, на жаль ,загиблі, є безвісти зниклі», – сказав чоловік.

Вулиці Світлій у Луцьку понад сотня років, і її назва з роками змінювалася, розповів краєзнавець Олександр Котис. Він зазначив: історично вулиця називалася Світна, і, можливо, це було пов'язано з тим, що наприкінці 20-х років минулого століття тут була побудована друга електростанція.

«Ще відомо, коли була німецька окупація міста, то ця вулиця Світна називалася Електричною, потім в радянський час, здається, Юних ленінців. На початку 90-х років вже повернули ту давню одну із історичних назв вулиці тільки не Світна, а Світла», – сказав лучанин.

Полеглий воїн Тарас Чайка, уродженець Луцького району фото: Львівська міська рада

Назвати одну з вулиць міста на честь полеглого на війні сина запропонувала мама лейтенанта Тараса Чайки Алла Чайка. Зі слів депутата Луцькради Михайла Находа, жінка звернулася не лише до нього, а й до інших депутатів і міського голови.

«Перші звернення були в жовтні торік. Оскільки на той час, коли звернення мами надійшло, процес декомунізації і дерусифікації вулиць вже закінчився, то надійшла пропозиція саме від родини перейменувати якісь нейтральні вулиці. Побажання було, щоб ця вулиця була в центральній частині міста. Таким чином вибір впав на вулицю Світла», – зазначив депутат.

Із його слів, на попередній сесії міськрада прийняла рішення про початок процедури громадського обговорення щодо перейменування вулиці Світлої на вулицю імені Героя України Тараса Чайки.

«У кінці травня завершаться онлайн-обговорення і буде відбуватися публічний захід, на якому будуть заслухані різні аргументи. У 99% випадків дослухаються до позиції громадськості та до позиції мешканців», – сказав Михайло Наход.

Мама полеглого військового, Героя України Тараса Чайки Алла Чайка розповіла, що її родина з Волині, з Луцького району. Коли син закінчив початкову школу в Рожищі, родина переїхала до Львова. На військову службу Тарас пішов добровольцем, має звання Героя України за врятовані життя побратимів.

Мама загиблого військового з Волині, Героя України Тараса Чайки, Алла Чайка фото: suspilne.media

«Ми – волиняни та завжди себе ними вважали, так склалося життя, що ми переїхали до Львова. Син завжди з гордістю казав: «Я – волинянин». В мене син мав другу групу інвалідності. В 2015 році йому зробили першому в Україні операцію з видалення двох метрів кишківника – була страшна хвороба Крона», – сказала жінка.

Алла Чайка зазначила, що не порушила жодного закону, звернувшись із проханням перейменувати вулицю Світлу.

«Коли є Герої України, є закон, де можна перейменовувати вулиці, підприємства, організації іменем відомої особистості. Оскільки міська рада вирішила, що вулиця Світла є нейтральною», – сказала жінка.

Громадські обговорення з цього питання відбудуться 22 травня. До цього часу жителі Луцька, зокрема мешканці вулиці Світлої, можуть подавати свої пропозиції та зауваження у письмовій формі (на адресу: Луцьк, вулиця Лесі Українки, 35) і онлайн через Платформу електронної демократії.

Раніше у Харкові одну з вулиць перейменували на честь спецпідрозділу «Кракен».

Нагадаємо, що в столиці змінили назви ще 13 міських об’єктів. Вісім із них були перейменовані у процесі дерусифікації та декомунізації, п’ять – на загальних підставах.