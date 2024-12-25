35 років тому посеред Європи розігралася стрімка драма, від якої завмер світ

25 грудня 1989 року від суду до страти диктатора Чаушеску минуло заледве дві години

Доля любить посміятися над надміру зухвалими

Це був унікальний випадок повалення диктатури у ХХ столітті. Лише чотири дні знадобилося, аби тиран пройшов шлях від палацу до стіни, під якою його розстріляли.

Ще вчора його величали «генієм Карпат» та «глибоководним Дунаєм розуму».

Ще вчора його дружина без освіти була «матір’ю нації», «світилом партії» та «зіркою науки і культури».

Ще вчора він зухвало підсміював Горбачова, запевняючи, що в його країні перебудова почнеться не раніше, аніж Дунай потече у зворотній бік.

А вже завтра Ніколае та Єлена Чашуску стікали кров'ю під брудною стіною.

Так стрімко не падав жоден режим. Але «кондукетор (вождь Румунії) поспішив»: він побив усі можливі рекорди швидкості прощання із владою.

Доля любить посміятися над надміру зухвалими довбой***ми.