Лукашенко заявив, що Путін може з ним «розібратися»

Нас хочуть втягнути у війну – білоруський диктатор

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що вторгнення його військ в Україну наразі є небезпечним, це може коштувати країні порушенням її кордонів. Про це інформує «Дзеркало тижня».

Лукашенко натякнув, що апетити Путіна лише зростатимуть і окрім вторгнення в Україну, він може зазіхнути і на суверенність Білорусі.

«Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україну. Спеціально, щоб ми оголили спеціально наші кордони, а потім розберуться з нами. Ми навіть з України не встигнемо повернутись, щоб вас захистити», – звернувся Олександр Лукашенко до свого народу.

До слова, спершу Лукашенко відкидав залученість Білорусі до бойових дій проти України. Втім, згодом визнав, що з білоруської території випустили ракети по позиціях України. Каже, що це був «вимушений крок».

Нагадаємо, чоловіки масово тікають з Білорусі, щоб не йти на війну проти України.

Також білоруські дипломати почали звільнятися на знак протесту – ЗМІ.

Раніше Лукашенко прокоментував можливу участь білоруських військ у війні проти України.

Як відомо, білоруські військові відмовляються наступати на Україну.

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