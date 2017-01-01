Справа Манафорта: Кількість документів сягнула 400 тисяч файлів

Манафорт особисто причетний до написання публікації на виправдання своєї діяльності в Україні

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер зібрав понад 400 тис. документів по справі колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса. Про це повідомило американське інформагентство Associated Press. «Команда слідчих Мюллера зробила копії вмісту мобільних телефонів і жорстких дисків,



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Манафорт особисто причетний до написання публікації на виправдання своєї діяльності в Україні

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер зібрав понад 400 тис. документів по справі колишнього керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса.

Про це повідомило американське інформагентство Associated Press.

«Команда слідчих Мюллера зробила копії вмісту мобільних телефонів і жорстких дисків, оформили 15 ордерів на обшук та інших запитів в рамках розслідування по екс-керівнику кампанії Трампа та його заступнику», - уточнюється в повідомленні.

Дані про те, які файли були оформлені в рамках слідства, містяться в новому судовому поданні з боку офісу спецпрокурора.

Крім того, в рамках останнього розвитку подій по справі Манафорта повідомляється, що він був особисто причетний до написання публікації на виправдання своєї діяльності в Україні, коли він працював з президентом Януковичем. Це порушує умови його перебування під домашнім арештом та може спричинити висунення нових звинувачень.

Прокурори наводять докази, що Манафорт «рядок за рядком» редагував матеріал 29 листопада, який був опублікований цього тижня в англомовній українській газеті під авторством колишнього речника МЗС України.

«Прокурори стверджують, що участь Манафорта в публікації матеріалу порушила судовий наказ, який забороняв йому ділитися про свою справу в пресі. Прокурори також наголошують, що адвокат Манафорта запевняв, що матеріал не буде опублікований», - зазначає видання.

До слова, ЗМІ нещодавно повідомили, що Манафорт і Артеменко причетні до відмови України від асоціації з ЄС у 2013.

Раніше повідомлялося, що Пол Манафорт, який очолював президентську кампанію Дональда Трампа на виборах минулого року, був у Москві щонайменше 18 разів, що свідчить про його набагато більш тісний зв'язок з Росією, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, Манафорт запропонував $12 млн застави за звільнення з-під домашнього арешту.

Перед цим суд у США відхилив прохання Манафорта про скасування домашнього арешту.

Американські ЗМІ також назвали прізвища «причетних» українських політиків.

До слова, наразі Генеральна прокуратура розслідує дві справи, у яких фігурує Пол Манафорт. Перша стосується розтрати коштів Міністерства юстиції, а друга – в частині матеріалів з «чорної бухгалтерії».

Україна вже готує запити до США з проханням допитати Манафорта.

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