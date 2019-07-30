Справа МН17: Цемаха залишили під вартою



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Цемаха затримали у червні

Колишній бойовик Володимир Цемах брав участь у суді з допомогою відеозв'язку зі слідчого ізолятора СБУ

Київський апеляційний суд розглянув апеляцію на арешт колишнього начальника ППО «Слов'янської бригади Донецької народної республіки» Володимира Цемаха, якого СБУ затримала наприкінці червня, але залишив арешт в силі.

Про це заявив головуючий суддя Юрій Слива.

Цемах брав участь у суді з допомогою відеозв'язку зі слідчого ізолятора СБУ.

На початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд дослідити посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання. У ньому йдеться, що екс-начальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.

На думку адвоката, це обставина свідчить про те, що Цемах припинив чинити злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт в силі.

«Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення», - оголосив головуючий суддя.

Таким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня.

Рішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.

Зазначимо, 17 липня минуло 5 років з дня, коли російські терористи збили над Донбасом пасажирський лайнер рейсу МН17, під час чого загинули 298 людей, 80 з яких - діти.

У справі збитого малайзійського літака «Боїнг-777» рейсу MH17 СБУ під керівництвом Генпрокуратури склала повідомлення про підозру чотирьом особам - трьом громадянам Росії і одному українцю.

Нагадаємо, Міжнародна слідча група (JIT) назвала імена перших підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 в 2014 році.

Команда розслідувачів Bellingcat опублікувала нову доповідь, яка містить імена реальних бойовиків, які виявилися фігурантами прослуховувань СБУ та були причетними до транспортування російського «Бука» і збиття MH17.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи за фактом збиття літака «Боїнг 777» рейсу MH-17.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

В доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.