Американський генерал прокоментував заяву Клімкіна про удар РФ по півдню України



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Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес

Думаю, Україна не буде покинута напризволяще, заявив генерал Бен Годжес

Сполучені Штати Америки не залишать Україну сам на сам із нападником у випадку можливої зовнішньої агресії.

Про це в коментарі «Укрінформу» заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес, коментуючи слова Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

«США чітко заявили про свою відданість Україні. В Україні є американські та канадські солдати. Генсек НАТО щойно приїздив та говорив про відданість НАТО суверенітету й територіальній цілісності України. Думаю, Україна не буде покинута напризволяще. Усі мої знайомі з американського війська віддані суверенітету й територіальній цілісності України», - сказав Годжес.

Він додав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».

«Росія точно шукає можливості скористатися з вразливостей, продовжити тиск на уряд та народ України. Я не маю у цьому жодного сумніву», - наголосив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.