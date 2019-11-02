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    Політика

    Американський генерал прокоментував заяву Клімкіна про удар РФ по півдню України

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    Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес - Американський генерал прокоментував заяву Клімкіна про удар РФ по півдню України
    Генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес

    Думаю, Україна не буде покинута напризволяще, заявив генерал Бен Годжес

    Сполучені Штати Америки не залишать Україну сам на сам із нападником у випадку можливої зовнішньої агресії.

    Про це в коментарі «Укрінформу» заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес, коментуючи слова Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.

    «США чітко заявили про свою відданість Україні. В Україні є американські та канадські солдати. Генсек НАТО щойно приїздив та говорив про відданість НАТО суверенітету й територіальній цілісності України. Думаю, Україна не буде покинута напризволяще. Усі мої знайомі з американського війська віддані суверенітету й територіальній цілісності України», - сказав Годжес.

    Він додав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».

    «Росія точно шукає можливості скористатися з вразливостей, продовжити тиск на уряд та народ України. Я не маю у цьому жодного сумніву», - наголосив генерал-лейтенант.

    Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.

    До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

    Росія Павло Клімкін США НАТО військові напад Україна
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