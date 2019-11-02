Американський генерал прокоментував заяву Клімкіна про удар РФ по півдню України
Думаю, Україна не буде покинута напризволяще, заявив генерал Бен Годжес
Сполучені Штати Америки не залишать Україну сам на сам із нападником у випадку можливої зовнішньої агресії.
Про це в коментарі «Укрінформу» заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці Бен Годжес, коментуючи слова Павла Клімкіна про можливий напад на Україну з півдня.
«США чітко заявили про свою відданість Україні. В Україні є американські та канадські солдати. Генсек НАТО щойно приїздив та говорив про відданість НАТО суверенітету й територіальній цілісності України. Думаю, Україна не буде покинута напризволяще. Усі мої знайомі з американського війська віддані суверенітету й територіальній цілісності України», - сказав Годжес.
Він додав, що дуже поважає Клімкіна та «має впевненість у його судженнях».
«Росія точно шукає можливості скористатися з вразливостей, продовжити тиск на уряд та народ України. Я не маю у цьому жодного сумніву», - наголосив генерал-лейтенант.
Нагадаємо, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня заявив, що «абсолютно впевнений» у військовому ударі Росії по півдню України.
До слова, Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.