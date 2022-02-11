США оприлюднили супутникові знімки з новими силами РФ довкола України

Супутниковий знімок скупчення сил і техніки на аеродромі в Октябрському 10 лютого 2022 року

На аеродромі «Октябрський» на північ від Сімферополя з’явилися 550 наметів і сотні одиниць техніки

Американська компанія Maxar Technologies отримала свіжі супутникові знімки, які свідчать про розгортання нових сил РФ довкола України. Компанія каже, що має багато світлин з кількох місць на території Росії, Білорусі та в окупованому Криму. Про це повідомляє Reuters, який попереджає, що поки не може незалежно перевірити знімки.

Компанія вже деякий час відстежує нарощування Росією сил довкола України та на окупованих територіях. Знімки, про які йдеться, були зроблені 9-10 лютого.

Згідно з цією інформацією, на аеродромі «Октябрський» на північ від Сімферополя з’явилися 550 наметів і сотні одиниць техніки. Також нові війська з’явилися в районі Новоозерного і Славного.

На території Білорусі помітили нові сили, військову техніку й гелікоптери в аеропорту Зябровка під Гомелем, менш ніж за 25 км від кордону з Україною.

На території самої РФ на Курському полігоні, що за 110 км від кордону з Україною, також помітили нові сили.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

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