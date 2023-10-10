Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність

Коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні

Військова допомога США Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС не буде надаватися за рахунок України. Про це заявила представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, пише The New York Times.

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Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько $45 млрд, що зробило їх найбільшим донором для українських військ. Проте тепер, коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні.

«Це підняло питання щодо того, чи зможуть Сполучені Штати йти в ногу з обома конфліктами, не перешкоджаючи також власній військовій готовності», – наголошується в матеріалі.

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Джуліанна Сміт намагалася подолати занепокоєння перед зустріччю міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. «Ми не очікуємо жодних проблем у цьому відношенні», – зазначила вона.

За словами Сміт, Сполучені Штати можуть «залишатися зосередженими на нашому партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю, а також виконувати свої зобов’язання та обіцянку продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищає свою територію та захищає всі цінності, якими всі ми цінуємо в Альянсі».

Джуліанна Сміт також повідомила, що під час деяких зустрічей в Брюсселі, які відбудуться цього тижня, будуть шукати додаткові шляхи продовження поставок допомоги Україні та прискорення виробництва зброї в країнах-членах НАТО.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.