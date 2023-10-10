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Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи вплине підтримка Ізраїлю на допомогу Україні: США внесли ясність
фото з відкритих джерел

Коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні

Військова допомога США Ізраїлю після нападу бойовиків ХАМАС не буде надаватися за рахунок України. Про це заявила представниця США при НАТО Джуліанна Сміт, пише The New York Times.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили військову допомогу на суму близько $45 млрд, що зробило їх найбільшим донором для українських військ. Проте тепер, коли Ізраїль став жертвою терористичного нападу з боку ХАМАС, адміністрація Байдена поспішає надати допомогу і цій країні.

«Це підняло питання щодо того, чи зможуть Сполучені Штати йти в ногу з обома конфліктами, не перешкоджаючи також власній військовій готовності», – наголошується в матеріалі.

Джуліанна Сміт намагалася подолати занепокоєння перед зустріччю міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. «Ми не очікуємо жодних проблем у цьому відношенні», – зазначила вона.

За словами Сміт, Сполучені Штати можуть «залишатися зосередженими на нашому партнерстві та відданості безпеці Ізраїлю, а також виконувати свої зобов’язання та обіцянку продовжувати підтримувати Україну, оскільки вона захищає свою територію та захищає всі цінності, якими всі ми цінуємо в Альянсі».

Джуліанна Сміт також повідомила, що під час деяких зустрічей в Брюсселі, які відбудуться цього тижня, будуть шукати додаткові шляхи продовження поставок допомоги Україні та прискорення виробництва зброї в країнах-членах НАТО.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. 

 

 

Теги: Ізраїль ХАМАС США Україна

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