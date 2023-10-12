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Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Палестини зустрінеться з Блінкеном – Reuters
Аббас зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном
фото з відкритих джерел

Зустріч між Аббасом та Блінкеном запланована в п'ятницю, 13 жовтня

Президент Палестини Махмуд Аббас зустрінеться з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п'ятницю, 13 жовтня
Про це пише Reuters.

Крім цього, генеральний секретар виконавчого комітету Організації визволення Палестини Хусейн Аль-Шейх повідомив, що президент Палестини Аббас зустрінеться з королем Йорданії Абдаллою в Аммані в четвер.

Зазначимо, що у Сполучених Штатах цю інформацію не коментували.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен приїде до Ізраїлю вже найближчими днями.

Раніше стало відомо, що візит президента Палестини, Махмуда Аббаса, до Росії перебуває на етапі підготовки. Посадовець планує відвідати Москву.

До слова, президент України Володимир Зеленський може відвідати Ізраїль, щоб висловити країні свою солідарність.

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Теги: Ентоні Блінкен Палестина Ізраїль США

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